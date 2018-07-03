3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Праздничный салют у стелы "Минск - город-герой" начнется в 23.00, сообщает БЕЛТА.
Наиболее динамично и красочно салют пройдет вблизи стелы "Минск - город-герой" с учетом того, что там будет проводиться праздничный гала-концерт. Личный состав патрульно-салютных подразделений Минской комендатуры подготовил 10-минутное красочное воздушное шоу без перерывов между залпами.
Всего в столице определено шесть огневых точек, откуда будет произведен праздничный салют: парк 50-летия Победы у стелы, улица Пригородная, территория аэропорта Минск-1, пустырь в районе Чижовского кладбища, пустырь в районе водохранилища Дрозды, а также военный городок - микрорайон Уручье.
Праздничные салюты запланированы и во всех областных городах.-0-
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