3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Праздничный салют у стелы "Минск - город-герой" начнется в 23.00, сообщает БЕЛТА.

Наиболее динамично и красочно салют пройдет вблизи стелы "Минск - город-герой" с учетом того, что там будет проводиться праздничный гала-концерт. Личный состав патрульно-салютных подразделений Минской комендатуры подготовил 10-минутное красочное воздушное шоу без перерывов между залпами.

Всего в столице определено шесть огневых точек, откуда будет произведен праздничный салют: парк 50-летия Победы у стелы, улица Пригородная, территория аэропорта Минск-1, пустырь в районе Чижовского кладбища, пустырь в районе водохранилища Дрозды, а также военный городок - микрорайон Уручье.

Праздничные салюты запланированы и во всех областных городах.-0-