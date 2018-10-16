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Праздник для молодых мам устроили в оршанском роддоме

Регионы 16.10.2018 | 16:05
Фото из архива
Фото из архива

16 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Праздник для молодых мам устроили сегодня в городском родильном доме Орши активисты Белорусского республиканского союза молодежи, сообщила корреспонденту БЕЛТА исполняющая обязанности первого секретаря Оршанского районного комитета БРСМ Елена Бабеева.

На площадке у родильного дома выступила цирковая студия "Феерия" Дома культуры железнодорожников Орши. В честь праздника в небо взмыли две сотни воздушных шаров в цветах флага Беларуси.

Теплые слова и подарки в адрес молодых мам подготовили представители Оршанского райисполкома, духовенства и общественности. В числе виновниц торжества были и шесть женщин, родивших малышей в День матери 14 октября. А участники недавно созданного в городе хоккейного клуба "Локомотив" подарили новоиспеченным мамам пригласительные билеты на свой ближайший матч и рекомендовали отдавать детей в хоккей. В завершение праздника более ста активистов БРСМ выстроились в форме слова "мама" и в виде сердца.

Организаторами мероприятия выступили Оршанский райком БРСМ и отдел идеологической работы и по делам молодежи Оршанского райисполкома.-0-

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Теги
БРСМ, Орша
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