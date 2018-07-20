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Праздник молока состоится в Полоцком районе

Регионы 20.07.2018 | 08:04
Фото из архива "Витебских вестей"
Фото из архива "Витебских вестей"
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20 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Праздник молока в Полоцком районе соберет около 200 участников, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Полоцком райисполкоме.

Мероприятие состоится 21 июля на базе сельхозпредприятия "Весна-Энерго" (филиал РУП "Витебскэнерго"). Насыщенная программа включает работу творческих презентаций сельхозпредприятий "Моя ферма - мой дом" в рамках Года малой родины, проведение выставки-дегустации продукции Полоцкого молочного комбината, тематических подворий, где гости праздника смогут оценить мастерство хозяек Полоцкого района, представляющих свою продукцию из коровьего и козьего молока. Также во время праздника будут работать анимационные группы, выставка книжной продукции о молоке и "Молочная мастерская", в которой с помощью мастеров декоративно-прикладного искусства можно изготовить сувениры из природных материалов.

Состоится церемония чествования лучших работников животноводства района. По итогам работы за первое полугодие заслуженными наградами за свой труд будут отмечены около 40 лучших работников отрасли, а руководитель предприятия-лидера по производству молока будет удостоен звания "Молочный король". Затем представители 14 сельскохозяйственных предприятий соберутся за круглым столом, чтобы обсудить актуальные вопросы в деятельности животноводов и операторов машинного доения.

По итогам января-июня наибольшее валовое производство молока в районе отмечается в сельхозпредприятиях "Близница", "Полоцк-Милк", "Весна-Энерго". Самые большие удои - в "Весна-Энерго" и ОАО "Новые Горяны". На международной специализированной выставке "Белагро-2018" по итогам конкурса на лучшую корову молочной породы корова Печера ("Весна-Энерго") заняла второе место среди коров III лактации, а корова Соломка ("Новые Горяны") - третье место II лактации.-0-

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Теги
Витебская область, Полоцк, праздник
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