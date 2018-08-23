Предприятиям Витебской области нужно активнее работать на рынке Китая - Мацкевич

23 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Предприятиям Витебской области нужно активнее работать на рынке Китая. Об этом заявил во время заседания облисполкома первый заместитель председателя облисполкома Олег Мацкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Олега Мацкевича, известны товары, которые востребованы в Китае и за счет которых необходимо заместить потери объема экспорта на рынке России. Именно это направление сотрудничества должно стать центром внимания работы гор-, райисполкомов, концерна "Мясо-молочные продукты", предприятий области. Ведь по итогам января-июня нынешнего года предприятия северного региона Беларуси экспортировали на рынок Поднебесной продукции на $4,7 млн при росте стоимостного объема поставок в 2,8 раза. Это говорит об устойчивом спросе на белорусскую продукцию, хотя список предприятий-поставщиков из года в год крайне ограничен.

"Помимо крупных республиканских предприятий, только три коммерческих предприятия области работают на указанном рынке. Концерн "Мясо-молочные продукты" крайне медленно решает комплексные вопросы организации поставок. Только два предприятия - Верхнедвинский маслосырзавод и фабрика "Витьба" - начали отгрузку в 2018 году. Их доля в суммарном стоимостном объеме экспорта области составила 6,6%", - подчеркнул первый зампредседателя облисполкома.

Олег Мацкевич остановился на работе организаций концерна "Мясо-молочные продукты" как крупнейшего в областной собственности. У объединения из-за ограничений со стороны Россельхознадзора темп роста экспорта в Россию в первом полугодии составил только 59,4%. Наработки по другим регионам стран ближнего и дальнего зарубежья носят эпизодический характер, не гарантируют стабильности продаж и своевременности поступления валютной выручки. В итоге за 6 месяцев 2018 года темп роста экспорта концерна составил 67,1%. Реализовано мясо-молочной продукции на $85 млн из $250 млн годового задания.

"Из числа подведомственных концерну организаций собственную товаропроводящую сеть имеют четыре предприятия. Но удельный вес реализации продукции через сети низкий и колеблется от 5% до 23%, темпы роста экспорта через ТПС снижены к уровню прошлого года практически всеми, за исключением Полоцкого КХП. И такая ситуация с товаропроводящей сетью не только у организаций концерна", - сказал Олег Мацкевич.

На проблеме сильной зависимости некоторых предприятий Витебской области от экспорта в Россию акцентировал внимание и руководитель области Николай Шерстнев. "У крупнейшего концерна нашего региона "Мясо-молочные продукты" более 90% продукции, что идет за рубеж, поставляется в Россию. А если опять нашим молочным и мясным продуктам преградят туда доступ, что делать? Нужно форсировать новые рынки, целесообразно даже иметь специалистов, отвечающих за сбыт в ту или иную страну. В этом направлении важно сотрудничать с посольствами Беларуси в тех странах, рынок которых перспективен и интересен", - резюмировал он.-0-