Представители семи стран примут участие в пасхальном фестивале "Радость"

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный пасхальный фестиваль "Радость" открывается сегодня в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минского горисполкома.

Фестиваль объединит духовную, культурную, детскую и благотворительную программы. Будет представлена выставка-ярмарка изделий монастырей и храмов из Беларуси, России, Сербии, Украины, Молдовы, Черногории, Греции. Состоятся мастер-классы, вечерние концерты, пройдет акция "Раскрасим пасхальное яйцо" и др.

Атмосферу праздника помогут создать встречи с творческими людьми, выступления музыкантов и спектакли. В детской гостиной маленькие посетители смогут послушать сказки и сделать подарки для близких своими руками.

Название мероприятия отражает его цель - поделиться с гостями радостью, которая имеет множество граней. Международный пасхальный фестиваль предоставляет возможность отвлечься от повседневной суеты и хлопот и поможет подготовиться к празднованию Светлого Христова Воскресения.

Фестиваль проходит по благословению Митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси в столичном Дворце искусств по 1 апреля. Подробная программа размещена на сайте obitel-minsk.by. Торжественная церемония открытия состоится в 16.00. Вход для посетителей свободный.-0-