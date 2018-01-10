Представители шести партий претендуют на места в Витебском областном Совете депутатов

10 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Представители шести политических партий претендуют на места в Витебском областном Совете депутатов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в облисполкоме.

Всего в областной орган представительной власти намерены баллотироваться 122 потенциальных кандидата, которые подали в окружные избиркомы 184 комплекта документов. Из них 56 человек выдвинуты политическими партиями, в том числе два претендента воспользовались всеми тремя возможными способами выдвижения (от политической партии, от граждан путем сбора подписей и от трудовых коллективов). Наибольшее число претендентов выдвинула областная организация Либерально-демократической партии - 32 активиста. Кроме того, в борьбу за мандаты намерены вести 9 членов Белорусской партии левых "Справедливый мир", 8 активистов Объединенной гражданской партии, по три члена КПБ и Республиканской партии труда и справедливости и один - Партии БНФ.

Одним способом выдвижения воспользовались 62 претендента (в основном от партий), 58 потенциальных кандидатов выдвигались от граждан путем сбора подписей и от трудовых коллективов. Почти все (66 из 72) зарегистрированные инициативные группы довели сбор подписей до конца и сдали необходимые для выдвижения кандидатов документы в избиркомы.

Уже на этом этапе избирательной кампании видно, что областной Совет обновится как минимум наполовину - из депутатов действующего созыва повторно идут на выборы 30 человек. В числе претендентов на мандат 31 женщина, два молодых человека, а также один гражданин Российской Федерации.

Всего на выборах 18 февраля в Витебский областной Совет предстоит избрать 60 депутатов.-0-