Представители стран СНГ высадили более 20 тыс. сосен и берез в Смолевичском районе

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители стран Содружества и сотрудники Исполнительного комитета СНГ высадили более 20 тыс. сосен и берез в Смолевичском районе во время республиканской акции "Неделя леса-2018", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Исполкома СНГ.

Участие в акции приняли около 50 человек, в том числе первый заместитель председателя Исполнительного комитета - исполнительного секретаря СНГ Виктор Гуминский, представители Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана. "В подшефном Усяжском лесничестве Смолевичского района на делянке в 3,3 га они высадили около 16 тыс. саженцев сосны и около 5 тыс. - березы", - рассказали в пресс-службе.

Акция "Неделя леса" в этом году проходит в 11-й раз. Сотрудники Исполкома СНГ и представители стран Содружества неизменно ее поддерживают. За это время ими посажено уже более 23 га леса.

Неделя леса-2018 продлится по 21 апреля. Ее организатором традиционно выступает Минлесхоз. В этом году акция посвящена Году малой родины и восстановлению лесов, поврежденных в результате массового распространения насекомых-вредителей. Главная цель - привлечение широкого внимания общественности к проблемам лесного фонда, популяризация бережного отношения к одному из главных природных ресурсов страны, усиление экологической, экономической и социальной роли лесов. С каждым годом участие в акции принимает все большее количество белорусов. В 2016 году ее поддержали 81 тыс. человек, в 2017-м - 82,5 тыс.-0-