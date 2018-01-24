Преференции по размеру арендной платы в 2017 году получили почти 350 минских предпринимателей

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Преференции по размеру арендной платы в 2017 году получили 348 минских предпринимателей, сообщила журналистам директор Минского городского территориального фонда государственного имущества ("Минскгоримущество") Галина Степуренко, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Галины Степуренко, в столице реализуется политика гибкости в установлении ставок аренды. Снижение размера арендной платы - одна из мер поддержки малого и среднего бизнеса. "В 2016 году такую поддержку получили 184 представителя бизнеса, в 2017-м - 348", - отметила она.

Также 77 помещений предлагаются в безвозмездное пользование под создание рабочих мест.

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