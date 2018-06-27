27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премии Мингорисполкома присуждены 100 школьникам столицы. Соответствующее решение принято на 4-й внеочередной сессии Минского городского Совета депутатов, передает корреспондент БЕЛТА.
Среди награжденных - учащиеся, успешно выступившие на республиканских и международных олимпиадах, конкурсах, конференциях, турнирах и других образовательных мероприятиях, спортивных соревнованиях, добившиеся высоких результатов в учебной, спортивной, творческой деятельности. Каждый из них получит по пять базовых величин (1 БВ составляет Br24,5).
Кандидатами на присуждение премий являются ученики 8-11-х классов, выдвигают кандидатуры управления образования администраций районов.
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