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Премию за победу в областном соревновании в Барановичах направили на детские площадки

Регионы 01.06.2018 | 09:16
Фото с сайта газеты "Наш край"
Фото с сайта газеты "Наш край"
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1 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах к Международному дню защиты детей появились три новые игровые площадки, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе идеологической работы, культуры и по делам молодежи.

Площадки оборудованы в густонаселенных микрорайонах, где проживает много детей. Это один из подарков маленьким жителям в Год малой родины. Игровые комплексы оборудованы качелями-балансирами, маятниковыми качелями, горками, рукоходами, песочницами с закрывающимся верхом, установлены и малые архитектурные формы. Оборудование приобретено за счет средств, которые Барановичи получили за победу в областном соревновании за достижение в 2017 году наилучших результатов в выполнении показателей прогноза социально-экономического развития. Город получил премию в размере 300 базовых величин (Br7350).

"Первое место в областном соревновании - заслуга всех горожан. Это правильно, что в Год малой родины принято совместное решение направить деньги на детей. Символично, что летние каникулы начинаются открытием площадок, где дети будут играть и заниматься спортом. Одновременно на новых площадках сегодня состоятся интерактивные представления, на которые приглашены жители микрорайонов. Праздники начнутся в 18 часов", - отметил председатель Барановичского горисполкома Юрий Громаковский

По словам мэра, тема обустройства дворовых территорий игровыми комплексами непростая, ей нужно уделять больше внимания. "Мы призываем активнее поработать в этой сфере депутатов. Не исключено, что скоро в городе появятся детские площадки с символикой барановичских предприятий. Есть отзывы, например, авиаремонтный завод планирует установить именную площадку. Такие идеи консолидируют общество. Надеемся, горожане тоже подключатся к этой работе", - сказал председатель горисполкома.

Местные власти ищут и другие возможности для благоустройства города за счет внебюджетных средств. Так, в Барановичах на местах несанкционированной торговли представители бизнеса начали устанавливать рекламные мини-рынки, за прилавком которых горожане могут продавать собственную продукцию.-0-

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Барановичи, соревнования
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1 июня - Международный день защиты детей На 1 января 2018 года в Беларуси проживали 1865 тыс. детей в возрасте до 18 лет. По сравнению с началом 2010 года численность детей увеличилась на 107 тыс. (на 6,1%).
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