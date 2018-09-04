При развитии городов-спутников Минска особое внимание уделяется созданию рабочих мест - Кухарев

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. При развитии городов-спутников Минска особое внимание уделяется созданию рабочих мест. Об этом сообщил журналистам заместитель премьер-министра Владимир Кухарев сегодня на выставке "Будпрагрэс-2018", передает корреспондент БЕЛТА.

"Разработана концепция (развития городов-спутников Минска. - Прим. БЕЛТА), и первые шаги сделаны. Развитие идет не такими темпами, как хотелось бы. Города-спутники должны развиваться комплексно. Если человек построил там жилье, там же должна быть и работа. Мы сегодня делаем упор на то, чтобы создать максимальные условия для строительства не только жилья, но и предприятий, создания рабочих мест. Человек должен иметь доступную работу, а не ехать для этого в Минск", - сказал Владимир Кухарев.

Он подчеркнул, что для развития городов-спутников Минска будут предприняты все необходимые меры.

Как сообщалось, подготовлен проект указа о проведении эксперимента с Минском и Смолевичами в части того, чтобы элементы государственной поддержки предложить тем очередникам из Минска, которые поедут в город-спутник на постоянное место жительства, - независимо от того, имеют они право на господдержку или нет.-0-