Приднепровская птицефабрика получит финансовую поддержку для пополнения оборотных средств

14 июля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Руководство Могилевского облисполкома заинтересовано в скорейшем финансовом оздоровлении РУСПП "Приднепровская птицефабрика" (Могилевский район). Об этом заявил сегодня во время прямой телефонной линии с населением Могилевской области председатель облисполкома Владимир Доманевский.

Бывший работник птицефабрики, житель деревни Романовичи Могилевского района Георгий Германович, в беседе с губернатором высказал озабоченность крайне сложной финансовой ситуацией на предприятии. Он обратился к руководителю области с просьбой о принятии более эффективных мер по выводу птицефабрики на стабильную работу.

В свою очередь Владимир Доманевский высказал слова благодарности за такую активную гражданскую позицию местного жителя и согласился, что в настоящее время экономическая ситуация на предприятии очень непростая, а смена нескольких руководителей не привела к ожидаемому результату. Вместе с тем фабрика находится в стадии санации (финансового оздоровления), ей оказана поддержка по приобретению молодняка птицы и будет оказана финансовая помощь в размере Вr800 тыс. на пополнение оборотных средств для ведения текущей деятельности и дальнейшего развития.

"Сейчас на фабрике, как и в целом по области, наблюдается рост производства яйца, оно поступает в торговую сеть и успешно реализуется. В перспективе здесь планируют организовать продажу потребителям и суточных цыплят. То есть принимаются все необходимые меры по экономическому оздоровлению работы предприятия. Мы в этом заинтересованы и будем делать все возможное, чтобы сохранить производство и трудовой коллектив, создать здесь условия для нормальной работы и обеспечить достойную зарплату", - подчеркнул Владимир Доманевский.

Он предложил Георгию Германовичу лично встретиться и выслушать его предложения по улучшению работы предприятия, в том числе касающиеся кадровой политики.

Во время прямой телефонной линии с губернатором смогли пообщаться 26 человек. Большинство вопросов традиционно затронули сферы ЖКХ и строительства. Так, достаточно много обращений касалось ремонта дорог в сельских населенных пунктах Могилевского, Быховского, Шкловского районов. Семь звонков поступило от застройщиков дома по улице Грюнвальдской, 14 Могилева с претензиями к качеству выполненных строителями работ по недавно введенному в эксплуатацию объекту.

Все поступившие обращения взяты на контроль управлений, комитетов и отделов облисполкома, некоторые проблемы разрешены по ходу, а по ряду обращений руководитель области сделал конкретные поручения и взял их на личный контроль. К примеру, он поручил в кратчайшие сроки отремонтировать и привести в порядок дорогу, ведущую к городскому кладбищу в д.Тишовка Могилевского района, в трехдневный срок почистить колодец в деревне Большое Зубово в Круглянском районе, а также в самое ближайшее время подсыпать и отгрейдировать дорогу в д. Корзуны Шкловского района.-0-