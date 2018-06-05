Продажа пива и слабоалкогольных напитков будет ограничена в Минской области 9 июня

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области будет ограничена продажа пива и слабоалкогольных напитков 9 июня. Это предусмотрено решением Миноблисполкома от 30 мая №442, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Согласно документу, на территории Минской области розничная торговля пивом и слабоалкогольными напитками с объемной долей этилового спирта не более 7% не будет осуществляться в торговых объектах с 00.00 по 24.00 9 июня.

Эта мера принимается в связи с проведением выпускных вечеров в учреждениях общего среднего образования.

Решение вступает в силу после официального опубликования.-0-