Продажа пива и слабоалкогольных напитков будет ограничена в Минской области 9 июня

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области будет ограничена продажа пива и слабоалкогольных напитков 9 июня. Это предусмотрено решением Миноблисполкома от 30 мая №442, которое официально опубликовано на
Согласно документу, на территории Минской области розничная торговля пивом и слабоалкогольными напитками с объемной долей этилового спирта не более 7% не будет осуществляться в торговых объектах с 00.00 по 24.00 9 июня.
Эта мера принимается в связи с проведением выпускных вечеров в учреждениях общего среднего образования.
Решение вступает в силу после официального опубликования.-0-
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