Продление сроков строительства для инвесторов возможно только по веским основаниям - Исаченко

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области инвестиционные договоры будут продлеваться только по веским основаниям, заявил председатель Миноблисполкома Анатолий Исаченко сегодня во время приема по личным вопросам граждан и представителей юридических лиц, передает корреспондент БЕЛТА.

Директор одного из обществ с ограниченной ответственностью обратился к главе региона по вопросу расторжения Миноблисполкомом инвестиционного договора о строительстве логистического центра и других объектов вблизи автодороги Заславль-Колодищи в районе деревни Дроздово Минского района. По его словам, инвестдоговор заключен в 2013 году на трехлетний период. Определены три этапа его реализации. В силу разных причин, в первую очередь из-за сложностей в согласовании проекта, инвесторы фактически не исполнили первый из этапов и, соответственно, не приступили к остальным.

Миноблисполком принял решение о расторжении этого инвестдоговора, правомерность чего впоследствии была подтверждена судебной инстанцией.

"В Минской области заключено более 600 инвестдоговоров, и какие-то из них не исполняются по срокам. Но инвестдоговор - это документ, за который инвестор несет ответственность, а риски необходимо просчитывать до подписания. Разумеется, по каким-то веским основаниям договор может быть продлен, но они должны быть по-настоящему вескими", - сказал Анатолий Исаченко.

Руководитель центрального региона подчеркнул, что при наличии у этой компании других инвестиционных предложений их необходимо внести на рассмотрение в установленном порядке. Представителю юрлица был предоставлен перечень существующих участков, предназначенных для реализации инвестпроектов, в том числе с возможностью строительства логистического комплекса.

Со схожим вопросом к губернатору обратился директор другого негосударственного предприятия. Он ходатайствовал о возобновлении по инвестпроекту строительства и о последующем вводе в эксплуатацию административно-производственной базы для хранения, обслуживания и ремонта автотранспорта, а также специальной строительной техники по ул.Загородной в Заславле. Здание уже фактически готово, но ввести его в эксплуатацию в соответствии со сроками инвестдоговора не успели. К тому же инвестор не обратился в соответствующие службы по вопросу его продления. Сейчас фирма арендует площади c производственными помещениями, оказывая свои услуги заинтересованным.

На данный момент ситуация такова, что недостроенный объект расположен на самовольно занятом земельном участке и подлежит сносу. Возможные другие для инвестора варианты будут прорабатываться.-0-