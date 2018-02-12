12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект "Карта гостя Минска" расширит формат, сообщил сегодня на оперативном совещании в Мингорисполкоме директор УП "Мингорсправка" Борис Васильев, передает корреспондент БЕЛТА.

В частности, в I квартале планируется выпустить такие карты без возможности использования в качестве электронного проездного, что позволит продавать их в торговых сетях, магазинах, киосках "Белсоюзпечать", а не только в инфоточках предприятия, где имеется терминал для записи бесплатных поездок в общественном транспорте. Кроме того, прорабатывается вариант совмещения "Карты гостя" с электронной картой учащегося, создания абонемента "Папа, мама, я - культурная семья".

Планируется и расширить список музеев, предоставляющих право бесплатного посещения или со скидкой. Ожидается, что с 1 мая перечень объектов дополнят и пригородные агроусадьбы, появятся новые партнеры в сфере сервиса (рестораны, универмаги, торговые сети, пункты проката велосипедов, автозаправки, отели). Предлагается выпускать тематические карты.

Продажи "Карты гостя" стартовали 17 января, а предварительная запись на сайте www.minskpass.by - в конце декабря прошлого года. Всего туристы приобрели чуть более 30 карт, поступило 38 заявок от граждан Норвегии, Италии, Чехии, Китая, Франции, России. "Чаще всего те, кто купил карту, посещают музей истории Великой Отечественной войны, художественный музей, музей истории Минска, музей "Страна мини", смотровую площадку библиотеки, комплекс "Дукора", - отметил Борис Васильев.

Доступны три вида карт - на 24, 48 и 72 часа. К проекту подключились 37 музеев, из которых 14 находятся за пределами столицы (Белорусский государственный музей народной архитектуры и быта, музей-усадьба М.К. Огинского, музейно-этнографический комплекс "Забродье", замки в Мире и Несвиже и др.), а также 16 гостиниц, 6 объектов питания, 8 торговых сетей.

Для продвижения проекта предприятие активно работает с управлениями Мингорисполкома, инфотурцентром "Минск", КУП "Минская спадчына", Республиканским союзом туристической индустрии. Установлены партнерские отношения с ООО "Карта гостя Санкт-Петербурга", Киевским городским информационно-туристическим центром, мэрией Люблина, проводится работа с МИД Беларуси, чтобы информация появилась на сайтах всех посольств.

"Карта гостя" - туристическая программа, основной задачей которой является привлечение туристов. Она предоставляет право на бесплатный вход в 11 музеев и зоопарк. Скидки до 50% предоставляются при посещении еще более 20 объектов - музеев, экскурсий, аквапарка. Скидки до 20% предлагают отели, рестораны, кафе и магазины, организации, предоставляющие в прокат автомобили.

Карты можно купить в инфоточках УП "Мингорсправка" на железнодорожном вокзале и в Верхнем городе, инфотурцентре "Минск" по ул. Революционной,13, а также онлайн. Она может быть активирована в течение 12 месяцев после покупки. Началом активации считается момент электронного сканирования QR-кода или ручного ввода данных с карты при первом посещении музея или экскурсии. Карта недействительна без указания даты начала использования на оборотной стороне, которая заполняется владельцем. Она предоставляет право однократного посещения (бесплатно или со скидкой) музеев и экскурсий, включенных в программу; право получения скидок у партнеров согласно перечню в путеводителе и на сайте.

Запись электронного проездного не зависит от активации карты для посещения музеев и экскурсий. Сутки учитываются с 0.00 часов до 24.00 независимо от времени записи продавцом.

Карта гостя предназначена для взрослых туристов, для льготных категорий (дошкольники, учащиеся, пенсионеры) на особых условиях. Оформить заказ можно через сайт www.minskpass.by и получить карту в пунктах выдачи. Способ оплаты - онлайн банковской картой.

Карта гостя на 24 часа стоит Br45, на 48 часов - Br60, на 72 часа - Br78.-0-