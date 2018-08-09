Проект по профилактике онкозаболеваний стартовал в Брестской области

9 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области началась реализация профилактического проекта по предупреждению и раннему выявлению онкологических заболеваний "Предотврати болезнь - выбери жизнь!", сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Мероприятие областного масштаба стартовало с Лунинецкого района. За два дня в райцентре и городском поселке Микашевичи медики приняли около 900 человек. Было проведено 1309 диагностических исследований, консультации врачей-специалистов получили более 1 тыс. пациентов. "Мы довольны первыми результатами проекта. Сейчас идет обработка данных. Но уже одно то, что такое количество людей смогли на месте получить квалифицированную помощь специалистов, много значит", - отметила заведующая отделом общественного здоровья ОЦГЭиОЗ Елена Тищенко.

Проект "Предотврати болезнь - выбери жизнь!" инициировали областные центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья и онкологический диспансер. Проект направлен на повышение мотивации населения к ведению здорового образа жизни, улучшение информированности жителей региона в вопросах профилактики и ранней диагностики онкозаболеваний. Предполагается, что выездные консультативно-диагностические и информационно-образовательные мероприятия пройдут на всех административных территориях области. Во время их проведения участники смогут пройти рентгенофлюорографию и маммографию, УЗИ щитовидной железы, определить липидный спектр и уровень глюкозы в крови, измерить артериальное давление, рассчитать массу тела. Одновременно организуются консультации врачей-онкологов (маммолога, уролога, гинеколога, отоларинголога), а также дерматолога, психотерапевта, валеолога. При необходимости по результатам обследования пациентам будут выдаваться направления на дообследование или лечение.

Планируется, что 30-31 августа проект будут принимать Береза и Белоозерск.

Согласно официальным данным, заболевания, связанные с новообразованиями, стоят в Беларуси на втором месте среди причин смертности населения. В Брестской области на 1 января текущего года на учете состояли 38,4 тыс. онкологических пациентов (на эту же дату 2017 года - 36,5 тыс.). В 2017 году выявлен 6521 новый случай заболевания злокачественными новообразованиями (в 2016-м - 6396). При этом увеличилось число случаев заболевания злокачественными новообразованиями предстательной железы на 24,8%, щитовидной железы - на 22,9%, болезни Ходжкина - на 15,6%, пищевода - на 11,6%, ободочной кишки - на 11,2%. У мужчин чаще всего отмечаются рак предстательной железы (19%), легких (16,2%), кожи (12,7%), у женщин - рак кожи (19,9%), рак молочной железы (17,9%), рак тела матки и рак щитовидной железы (по 7,6%).

Одной из причин высокой смертности является несвоевременное обращение за медицинской помощью. Как результат - значительное число пациентов с онкологическими заболеваниями в далеко зашедших стадиях. В то же время, утверждают медики, при правильной профилактике развитие трети всех онкозаболеваний можно предотвратить, а выявленные на ранних стадиях - радикально излечить.-0-