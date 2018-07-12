Проект реконструкции Военного кладбища представили в Минске

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект возможной реконструкции Военного кладбища представили сегодня журналистам в Мингорисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

Предполагается частичная мемориализация комплекса, будет заменена ограда, обновлена входная группа, запланировано устройство дополнительных пешеходных дорожек, малых архитектурных форм с пояснениями по различным группам захоронений. Кованые решетки, входная группа будут содержать декоративные элементы (скульптуры, барельефы) военной тематики.

Как отметила главный архитектор проектов УП "Минскпроект" Анна Аксенова, прорабатываются два варианта реконструкции. Свои предложения готовят две группы архитекторов, которые в том числе занимались проектированием мемориала по ул.Червякова и одной из очередей мемориального комплекса "Тростенец". "Работают профессионалы. Будут проводиться дополнительные комплексные научные изыскания по всем могилам, которые представляют историческую ценность", - отметила Анна Аксенова.

Первоочередная задача проектировщиков - подготовить концептуальные предложения по ограде территории, планировочному решению и замене малых архитектурных форм. Каждая территория захоронений будет тщательно изучаться, определяться наиболее ценные, которые будут подлежать как реставрации, реконструкции, так и ремонту. Предполагается, что проект будет вынесен на общественное обсуждение. В настоящее время концепция рассматривается в комитете архитектуры и градостроительства Мингорисполкома и Министерстве культуры. Затем специалисты выполнят необходимые чертежи.

Военное кладбище на ул.Козлова - один из старейших некрополей Минска. Первое упоминание о нем относится к середине XIX века. На кладбище находятся захоронения как периода Русско-турецкой войны, так и времен Первой мировой, Великой Отечественной войн. Здесь нашли покой многие деятели науки, литературы, искусства, государственные и общественные деятели страны, в том числе классики белорусской литературы Янка Купала и Якуб Колас. На территории кладбища построен храм Александра Невского, который увековечил память русских воинов, погибших в Русско-турецкую войну 1877-1878 годов.-0-