Профориентация должна быть нацелена на возвращение выпускников на свою малую родину - Владимир Дворник

25 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Профориентация должна быть нацелена на возвращение выпускников после обучения на свою малую родину. Такую задачу поставил сегодня перед представителями сферы образования председатель Гомельского облисполкома Владимир Дворник на областной августовской педагогической конференции, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава региона считает, что система образования при всей своей академичности должна соответствовать современным вызовам и требованиям. Он подчеркнул, что реальный сектор экономики переживает нехватку рабочих кадров и поручил в разрезе районов глубоко проанализировать потребности в рабочих и сельскохозяйственных специальностях под конкретные предприятия. "Проведите мониторинг специальностей, которые предлагают ПТУ и ссузы, вводите новые, с учетом потребностей. Так, чтобы в итоге профориентация была нацелена на возвращение выпускников после обучения на свою малую родину", - сказал губернатор. "Схема видится такая: закольцевать на каждой территории в один гармоничный организм предприятие, школу, систему профтехобразования и работать на результат", - добавил руководитель области.

Владимир Дворник констатировал, что в регионе созданы равные условия для получения образования в крупных городах и в сельской местности. Как доказательство - самый высокий балл по результатам тестирования в области в нынешнем году у школьников Речицкого района. Также в этом году выпускники школ области получили 50 стобалльных сертификатов. "Особенно радуют успехи школьников Лельчиц и Добруша. Сразу пять сертификатов с максимальным баллом у выпускников гимназии имени Янки Купалы из Мозыря", - отметил губернатор.

Особый акцент Владимир Дворник сделал на развитии у сельских детей творческих способностей. Во многих районах ежемесячно проводится День сельского школьника, когда учеников из села централизованно привозят на занятия в районные центры творчества детей и молодежи. В Ветковском, Чечерском, Паричском, Уваровичском центрах творчества пошли по другому пути - педагоги дополнительного образования выезжают для работы в кружках в сельские школы.

Губернатор подчеркнул и важность воспитательной работы, сохранения здоровья и безопасности детей. По его данным, в регионе с момента принятия декрета №18 почти две трети признанных нуждающимися в госзащите детей вернулись в свои семьи. Руководитель области предложил создать по подобию смотровых комиссий Совет заботы и опеки. "Включите в него педагогов, медиков, специалистов комиссии по делам несовершеннолетних, милицию и обязательно сотрудников прокуратуры. И в спорных вопросах будете принимать решения коллегиально", - добавил он.

В областном августовском совещании работников системы образования сегодня приняли участие педагоги, руководители управлений и отделов образования, спорта и туризма, заместители председателей гор- и райисполкомов, ветераны педагогического труда, молодые специалисты - всего около 1 тыс. человек. В новом учебном году за парты в регионе сядут почти 154 тыс. школьников. Из них свыше 16,5 тыс. первоклассников - на 500 больше, чем в прошлом году.-0-

Фото Сергея Холодилина