9 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Профсоюзный актив Витебской области помогает убирать лен в Дубровенском районе. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель областной организации Белорусского профсоюза работников АПК Виктор Гуторов.

Сегодня к сотрудникам Дубровенского льнозавода присоединились более 50 работников Витебского областного объединения профсоюзов, а также представителей комитетов отраслевых профсоюзов региона, чтобы помочь в уборке льнотресты. Установившаяся погода способствует плодотворному труду.

Председатель областного объединения профсоюзов Иван Возмитель добавил, что профсоюзный актив региона присоединился к труженикам села с самого начала уборочной кампании. "С первых дней профсоюзные специалисты посещали аграриев, проводили мониторинг обеспечения хлеборобов горячим питанием, спецодеждой, соблюдения техники безопасности и оперативно решали возникающие проблемы. А где было необходимо, помогали в приобретении бойлеров для душевых и столовых, спецодежды и обуви", - рассказал он.

Во всех районах Витебской области вытереблено 7,9 тыс. га льна, что составляет 60,6% плана, проинформировали в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома.-0-