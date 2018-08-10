Профсоюзы Минской области проведут акцию "Соберем портфель в школу"

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профсоюзы Минской области 16-17 августа проведут акцию "Соберем портфель в школу", сообщили БЕЛТА в Минском областном объединении профсоюзов.

Во всех районах в эти дни пройдут детские развлекательные мероприятия с анимацией, играми, познавательными конкурсами. Юным участникам вручат подарки, которые пригодятся им в учебе.

Благотворительный марафон проходит во время постоянной акции ФПБ "Профсоюзы - детям". Ее цель - помочь подготовить к новому учебному году многодетные, малообеспеченные, неполные и приемные семьи, семьи, воспитывающие ребят с ограниченными возможностями.

Благодаря поддержке профсоюзов также многие школы-интернаты, детские дома, дома семейного типа, детские социальные приюты страны смогли укрепить материально-техническую базу.-0-