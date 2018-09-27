Программу по выходу спортобъектов на самоокупаемость разработают в Витебской области

27 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Программу по выходу государственных спортивных объектов на самоокупаемость разработают в Витебской области до конца года. Такое поручение дал начальнику управления спорта и туризма облисполкома губернатор Николай Шерстнев, передает корреспондент БЕЛТА.

Ежегодно в северном регионе Беларуси вводят новые физкультурно-оздоровительные комплексы, футбольные поля и др. За последние годы они были открыты в Городке, Витебске, Сенно, Шумилино, Ушачах, Орше, на очереди открытие ФОКа в Верхнедвинске. В этой связи Николай Шерстнев обратил внимание на важность самоокупаемости этих и других спортучреждений.

"До конца 2018 года нужно разработать соответствующую программу, провести расчеты по всем объектам и предоставить документ на рассмотрение. Он должен предусматривать варианты сначала выхода на самоокупаемость, а в перспективе получение прибыли от деятельности. Сэкономленные бюджетные деньги потратим на развитие материально-технической базы", - отметил председатель Витебского облисполкома.

Николай Шерстнев добавил, что необходимо взяться за создание программы по развитию спорта в разрезе районов Витебской области на ближайшие годы. "Чтобы по каждому году были расписаны источники финансирования, этапы строительства и возведения от уличной площадки с тренажерами до крупных спортивных сооружений. В этом направлении должна быть системная работа, потому что сохранение здоровья людей - важная задача государства", - резюмировал он.-0-