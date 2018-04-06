Прокуратура Брестской области выявила недостатки при направлении граждан в ЛТП

6 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Брестской области выявила недостатки при направлении граждан в лечебно-трудовые профилактории, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Генеральной прокуратуры.

Органы внутренних дел области за прошлый год направили для медико-социальной реадаптации в лечебно-трудовые профилактории 773 жителя, тогда как суды вынесли 1153 соответствующих решения. То есть, реально в ЛТП попали только 67% определенных лиц. При этом в регионе отмечается ухудшение обстановки по ряду позиций, связанных с пьянством. Так, в 2017 году от отравления алкоголем в области погибли 183 человека (в 2016 году - 164). Кроме того, большинству убийств, грабежей, разбоев, фактов причинения тяжких телесных повреждений предшествовало употребление спиртных напитков.

Прокуроры тщательно изучили случаи, когда решения суда не выполнялись. Порой заявления подавались одновременно с возбуждением и расследованием уголовных дел в отношении одних и тех же людей, применением к ним меры пресечения. Зачастую подлежавшие направлению в ЛТП лица приступали к отбыванию назначенного судом наказания, связанного с фактическим лишением и ограничением свободы, прохождению курса противоалкогольного лечения. При этом органы внутренних дел не всегда действовали избирательно, не учитывали характеристики личности граждан, мнение членов их семей, склонность к агрессивному поведению. Это способствовало тому, что первоначально в ЛТП изолировались лица, не представлявшие особой опасности для окружающих, а ранее судимые, допускавшие насилие в семьях, оставались в ожидании своей очереди.

По результатам анализа прокуратура Брестской области внесла представление в управление внутренних дел Брестского облисполкома, в котором потребовала устранить выявленные недостатки и упущения в работе, обратить внимание на необходимость индивидуальных подходов к гражданам, нуждающимся в направлении в ЛТП, наладить учет и контроль за исполнением судебных решений в территориальных отделах.-0-