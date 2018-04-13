Прокуратура потребовала навести порядок на сельских кладбищах в Брестской области

13 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Органы прокуратуры Брестской области проверили накануне Радуницы состояние сельских кладбищ, сообщили БЕЛТА в прокуратуре региона.

На территории Брестской области насчитывается 1175 мест погребения, из которых более половины (51%) находятся в ведении поссельисполкомов. Вопросы благоустройства этих объектов находятся на постоянном контроле органов власти, вместе с тем имеются определенные недоработки, отметили в прокуратуре.

Самые распространенные недостатки связаны с загрязнением территорий объектов, несвоевременной очисткой и уборкой от ритуальных, растительных и других отходов. Прежде всего, это объясняется отсутствием постоянно закрепленного за объектами обслуживающего персонала. Проблемным остается вопрос оборудования там контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов водонепроницаемым основанием и трехсторонним ограждением. Такие недостатки выявлены, в частности, на территории Барановичского, Кобринского, Ивановского, Ляховичского, Пинского, Лунинецкого, Столинского районов.

Нередко отсутствуют правоустанавливающие документы под кладбищенскую территорию. Например, на территории Барановичского района расположены 134 действующих кладбища, из них лишь на 74 оформлены правоудостоверяющие документы на земельные участки. Не везде ведется учет участков для захоронения. Как следствие, на кладбищах не проводится проверка соответствия данных технического учета мест захоронений фактическому использованию территории места погребения.

По результатам проверки органы прокуратуры внесли 16 представлений, вынесли 16 предписаний, по результатам рассмотрения которых приняты меры к устранению нарушений.-0-