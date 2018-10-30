Прокуратура Витебской области выявила случаи формализма в профилактике семейного неблагополучия

30 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Случаи формализма выявила прокуратура Витебской области в исполнении законодательства о предупреждении семейного неблагополучия, сообщили БЕЛТА в областной прокуратуре.

За время действия декрета №18 "О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях" в регионе на треть сократилось число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Своевременно устраненные причины и условия семейного неблагополучия способствовали декриминализации подростковой среды: количество преступлений несовершеннолетних в 2017 году по сравнению с 2007 годом снизилось с 815 до 200. За 9 месяцев 2018 года зарегистрировано 122 подростковых правонарушения, что на 20% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Несмотря на позитивную статистику, городские и районные прокуроры проанализировали взаимодействие субъектов профилактики в сфере защиты прав детей, которые находились в социально опасном положении и нуждались в государственной защите, обследовали условия проживания детей в неблагополучных семьях. В отдельных регионах обнаружены недостатки в работе учреждений образования, здравоохранения, социально-педагогических центров, отметили в прокуратуре.

В Витебске и Витебском районе во время посещений установлены семьи, где была реальная угроза жизни и здоровью детей из-за антисанитарии и пьянства родителей. По предписаниям прокуроров дети отобраны у нерадивых родителей. В некоторых районах только после вмешательства прокуроров дети признаны находящимися в социально опасном положении, с семьями начали работать (Витебск, Орша, Лепельский и Дубровенский районы). Выявлены факты формальной работы в Витебске и Россонском районе, когда семьи никто не посещал. По требованию прокуроров приняты меры к устранению недостатков и упущений в работе.

"В Ушачском районе работа по выведению нескольких семей из социально опасного положения ошибочно проводилась с бабушками и дедушками, которые надлежащим образом воспитывали и содержали детей, а сами родители длительное время не выполняли свои обязанности и находились за границей. В этом случае прокурор района направил в суд исковые заявления о лишении их родительских прав. Есть и обратный пример: в Витебском районе по предписаниям прокурора детей сняли с учета, поскольку их родители имели финансовые проблемы не по причине тунеядства", - добавили в надзорном ведомстве.

По инициативе прокуратуры Витебской области результаты проверки будут рассмотрены на внеочередном заседании областного координационного совета по реализации декрета №18.-0-