Прокуратура выявила нарушения правил содержания кладбищ в Гродненской области

20 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура выявила нарушения правил содержания и благоустройства кладбищ в Гродненской области. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила старший помощник прокурора Гродненской области Татьяна Вербель.

Прокуратура проверила исполнение местными органами законодательства в области погребения и похоронного дела. На территории Гродненской области расположено более 1,2 тыс. кладбищ, свыше 300 из них находятся на балансе коммунальных служб.

"Повсеместно имеют место факты отсутствия правоустанавливающих документов на земельные участки под объекты захоронения. Допускаются нарушения при осуществлении государственного учета участков для захоронения, что не позволяет получить полные и достоверные сведения о захороненных лицах и местах их погребения. В некоторых случаях кладбища не передавались для обслуживания специализированным организациям и сельисполкомам", - отметила Татьяна Вербель. Кладбища, балансодержатель которых не установлен, обнаружены в Мостовском, Вороновском, Кореличском районах.

Проверка установила также случаи нарушения правил благоустройства и содержания мест погребения: с территории кладбищ своевременно не удаляются отходы, древесно-кустарниковая растительность, отсутствуют ограждения либо нарушена их целостность.

"Во время проверки выявлены отдельные воинские захоронения, которым следует придать юридический статус и определить балансодержателя. Такие нарушения отмечены в Дятловском и Слонимском районах, а также в Гродно", - отметила Татьяна Вербель. Кроме того, выявлены места, которые могут представлять историческую ценность государства и которым следует придать статус историко-мемориального места погребения. В частности, прокуратура предлагает Гродненскому горисполкому инициировать придание такого статуса кладбищу по улице Антонова в Гродно, где находятся могилы выдающихся людей Гродно дореволюционного периода.

По результатам проверки председателю Гродненского облисполкома внесено представление об устранении выявленных нарушений. Предложено привести кладбища в надлежащее санитарное состояние, обеспечить своевременное принятие мер по выявлению и обеспечению сохранности объектов захоронения, которым может быть придан статус историко-культурной ценности. Предлагается внести предложения в Министерство культуры Беларуси о присвоении указанным объектам захоронения статуса историко-мемориального места погребения, провести инвентаризацию объектов захоронения с целью выявления самовольных захоронений и участков для захоронения, на которых находятся разрушенные надмогильные сооружения.-0-