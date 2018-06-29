Прокуратура выявила нарушения при обустройстве пляжей в восьми районах Минской области

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нарушения при обустройстве пляжей установлены в восьми районах, сообщили БЕЛТА в прокуратуре Минской области.

Прокуратурой Минской области проведены проверки исполнения законодательства о профилактике гибели людей на воде. "Нарушения требований к обустройству пляжей установлены в Вилейском, Дзержинском, Крупском, Минском, Молодечненском, Слуцком, Стародорожском, Столбцовском районах и городе Жодино. Так, акватории пляжей на водоемах Дзержинского района не были очищены от водных растений. Также там не определены места для купания детей и не умеющих плавать. В зонах отдыха Крупского района не обозначены места для купания и места, где это запрещено. Данные зоны отдыха не обеспечены в полной мере спасательными средствами и средствами пожаротушения", - проинформировали в прокуратуре.

В Столбцовском районе имеются несанкционированные съезды к реке Неман - по ул. Пионерская в Столбцах, к пруду в агрогородке Горки с его тыльной стороны. В зонах отдыха озера Скачальское, водохранилища Левки Стародорожского района не обустроены в соответствии с требованиями пожарной безопасности места для розжига костров. На пляжах Столбцовского района на реке Неман, озере Кромань, пруде в агрогородке Горки, озере по ул. 17 Сентября в Столбцах отсутствовали указатели мест, где может быть оказана первая медицинская помощь.

"На момент проверок на Дубровском водохранилище Минского района спасательный пост не функционировал. Спасательный пост на городском пляже в Жодино не был оснащен всем необходимым имуществом: отсутствовала моторная лодка, лодочный мотор. В местах массового отдыха у воды Минского района не была организована торговля", - отметили в прокуратуре.

Для устранения нарушений и обеспечения безопасного отдыха у воды органы прокуратуры области в мае-июне в адрес местных исполнительных и распорядительных органов, а также закрепленных за пляжами организаций внесли 9 представлений, 11 предписаний и одну информационную записку. Также органы внутренних дел ориентированы на принятие исчерпывающих мер по пресечению распития на пляжах спиртного и купания в запрещенных местах.-0-