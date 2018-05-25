Прокуратура выявила нарушения в деятельности Минской областной организации БОКК

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура выявила нарушения законодательства в деятельности Минской областной организации Белорусского общества Красного Креста (БОКК). Такая информация размещена на сайте Генпрокуратуры, сообщает БЕЛТА.

В районных организациях делопроизводство по работе с обращениями граждан и юрлиц велось ненадлежащим образом. Например, в Дзержинской и Минской организациях не было журналов регистрации обращений граждан. Не на все письменные обращения там давали ответы. У многих отсутствовала книга замечаний и предложений либо допускались нарушения порядка ее ведения (Дзержинский и Столбцовский районы).

Выявлены недостатки при заключении договоров о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи. Иногда в них указывались несоответствующие действительности или не предусмотренные нормативными актами цели предоставления такой помощи. Эти правонарушения создавали условия для коррупции.

По договорам безвозмездной помощи отдельные предприятия предоставляли Минской областной организации БОКК лекарственные средства, которые не могли выдаваться без рецепта врача. Были факты передачи из областной в районные организации лекарств с близким к истечению сроком годности.

Вскрыты нарушения в деятельности районных организаций при оказании поддержки социально уязвимой категории граждан из средств иностранной безвозмездной помощи. В Молодечно в отношении неполной семьи, инвалида 2 группы, малообеспеченных граждан, которые получили гуманитарную помощь, отсутствовали документы, подтверждавшие нуждаемость в ней.

По результатам проверки прокуратура Минской области внесла представление председателю Минской областной организации БОКК, в котором потребовала устранить выявленные нарушения, привлечь виновных к ответственности. Акт надзора рассмотрен с участием председателей территориальных подразделений, представителей БОКК, работника прокуратуры Минской области. В результате три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.-0-