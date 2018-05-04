Прокуратура выявила нарушения законодательства о сохранности КРС в Горецком районе

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура выявила нарушения законодательства о сохранности крупного рогатого скота в Горецком районе. Такая информация размещена на сайте Генпрокуратуры, сообщает БЕЛТА.

Должностные лица и специалисты ОАО "Горецкая райагропромтехника" ненадлежащим образом исполняли трудовые обязанности. Это привело к падежу 14 голов скота по состоянию на март этого года. При этом вопрос о возмещении материального ущерба в размере более Br1,1 тыс. не рассматривался. Зооветспециалисты хозяйства не анализировали произошедшего, меры по предотвращению падежа животных не принимали.

Такое положение дел свидетельствовало о бесхозяйственности, отметили в прокуратуре. Специалисты и другие работники животноводческих объектов не соблюдали ветеринарных, санитарных и зоотехнических правил. Не выполняли технологических норм о кормлении, поении и содержании скота, в том числе новорожденного молодняка. Нарушали трудовую дисциплину. На предприятиях не было дежурств для ухода за телятами.

На молочно-товарном комплексе в деревне Сава коровы в феврале-марте этого года травмировали конечности из-за несогласованных действий работников. Несоблюдение технологии выращивания скота способствовало появлению заболеваний.

По результатам проверки прокуратура внесла представление в ОАО "Горецкая райагропромтехника". В акте надзора прокурор потребовал устранить нарушения и не допускать их впредь, возместить причиненный хозяйству ущерб. Поставлен вопрос о привлечении виновных к дисциплинарной ответственности.-0-