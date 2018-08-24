Прокуратура выявила недостатки на предприятиях АПК Могилевской области

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Могилевской области проверила работу предприятий АПК региона в ходе уборочной кампании и выявила некоторые недостатки и нарушения. Такая информация размещена на сайте Генпрокуратуры, сообщает БЕЛТА.

В частности, работники сельхозпредприятий часто игнорировали требования технических нормативных правовых актов о влажности, температуре закладываемой массы, сроках ее закладки.

Несоблюдение агротехнических сроков уборки трав, зерновых и зернобобовых, льна отчасти связано с низким уровнем технической готовности кормоуборочной техники. На момент заготовки травяных кормов в области только 73% кормоуборочных и 72% зерноуборочных комбайнов прошли техосмотр.

Сотрудники ГАИ за полугодие привлекли к ответственности 60 работников предприятий АПК за управление автомобильной и сельскохозяйственной техникой в состоянии алкогольного опьянения. Составили 249 административных протоколов за нарушение правил эксплуатации транспортного средства, 55 протоколов - за управление транспортным средством лицом, не имевшим права управления.

В целом проверка показала, что хозяйства области с высокой степенью готовности подошли к уборочной кампании, руководство комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Могилевского облисполкома и его управления на местах обеспечили контроль за ведением работ.-0-