Прокуроры Минской области выявили нарушения в соцобслуживании престарелых и инвалидов

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Органы прокуратуры Минской области выявили нарушения в социальном обслуживании престарелых и инвалидов. Такая информация размещена на сайте Генеральной прокуратуры, сообщает БЕЛТА.
Прежде всего нарушения, допущенные комитетом по труду, занятости и социальной защите Минского облисполкома, касались перевода лиц из домов-интернатов общего типа в специальные дома-интернаты. В частности, в Копыльском специальном доме-интернате оказались семь инвалидов и престарелых, не привлекавшихся ни к уголовной, ни к административной ответственности. Незаконное основание для аналогичных переводов лишь за нарушение правил внутреннего распорядка было закреплено и в уставах Логойского, Несвижского, Николаевщинского и Стародорожского домов-интернатов общего типа.
Прокуроры вскрыли и факты несоблюдения санитарных норм и правил проживания инвалидов. При вместимости Копыльского специального дома-интерната в 50 мест в нем на момент проверки проживали 95 человек, в том числе 23 инвалида с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата.
Прокуратура Минской области внесла предписание в Минский облисполком. По требованию прокуроров семь должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения законодательства при организации социального обслуживания граждан, находящихся в домах-интернатах.
Первый заместитель прокурора Минской области Борис Петровский в целях защиты прав и законных интересов лиц, находящихся в госучреждениях для престарелых и инвалидов, повышения их жизненного уровня поручил районным прокурорам региона на системной основе изучать поступающие в территориальные органы по труду, занятости и социальной защите обращения таких граждан. Территориальные прокуроры дополнительно ориентированы на проведение выездных приемов в домах-интернатах, проверок соблюдения законодательства о социальной защите инвалидов и престарелых, а также обеспечение законности при ведении административного процесса в отношении проживающих в названных учреждениях лиц.-0-
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