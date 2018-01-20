Прошлое, настоящее, будущее Гомельской области обсудит молодежь во время открытого диалога

20 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Открытый диалог на тему "Гомельская область: прошлое, настоящее, будущее", посвященный празднованию 80-летия региона, проведут сегодня в Гомеле, сообщил корреспонденту БЕЛТА заведующий отделом информационно-аналитической и организационно-кадровой работы обкома БРСМ Артем Карпенко.

Мероприятие пройдет в Гомельском государственном университете имени Ф.Скорины. На встречу приглашены более 50 активистов областного комитета ОО "БРСМ". Перед аудиторией выступит заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию, первый секретарь Центрального комитета ОО "БРСМ" Андрей Беляков. Также в дискуссии примут участие ректор вуза Сергей Хахомов, первый заместитель председателя комитета экономики облисполкома Андрей Собко, заведующая историко-краеведческим отделом музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля Анна Кузьмич.

Участники мероприятия расскажут об истории становления Гомельской области, рассмотрят вопросы текущего социально-экономического развития региона, его перспективы.

"Также мы решили воспользоваться возможностью и во время мероприятия разъяснить молодым людям вопросы избирательного законодательства, что особенно актуально накануне выборов в местные Советы депутатов 28-го созыва, которые пройдут в стране 18 февраля", - отметил Артем Карпенко. Молодым людям также предложат написать пожелания будущим народным избранникам, оставив послание в специальном ящике "Молодежь решает!"-0-