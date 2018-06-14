Просроченные долги зарубежных партнеров предприятиям Могилевской области выросли почти в 1,5 раза

14 июня, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Просроченные долги зарубежных контрагентов предприятиям Могилевской области за январь-март текущего года выросли почти в 1,5 раза. Об этом сообщил БЕЛТА председатель КГК Могилевской области Олег Садовский.

Больше всего иностранные партнеры задолжали организациям Бобруйска - на них приходится свыше 80% всей просроченной задолженности. При этом многие отечественные организации до сих пор не пользуются возможностями страхования экспортных рисков, продления сроков завершения внешнеторговых операций Национальным банком Беларуси. "Препятствуют недопущению нарушений законодательства о внешнеэкономической деятельности низкий профессиональный уровень специалистов организаций, отсутствие надлежащей юридической поддержки со стороны их органов управления", - заметил председатель КГК Могилевской области.

За 2017 год и январь-март текущего года нарушения порядка завершения внешнеторговых операций выявлены в 54 организациях, за что они и их должностные лица оштрафованы на Вr543,6 тыс.

Вопрос результатов контроля за соблюдением организациями Могилевской области законодательства при осуществлении внешнеторговой деятельности рассмотрен на заседании коллегии КГК. "По итогам заседания Могилевскому облисполкому, горрайисполкомам внесены предложения по исправлению ситуации. Их реализация взята на контроль", - сказал Олег Садовский.-0-