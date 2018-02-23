23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пункт горячего питания для бездомных открыли в Минске в связи с понижением температуры воздуха, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Ирина Дудка.

Он размещен возле Дома ночного пребывания лиц без определенного места жительства по ул. Ваупшасова, 42. Здесь также те, у кого нет крыши над головой, могут получить ночлег и теплую одежду, консультации.

"Помощь бездомным во время городской профилактической акции "Социальный патруль" мы оказываем с начала зимы. Поскольку ожидается усиление морозов, совместно с городской организацией Красного креста в дневное время дополнительно обеспечим граждан горячим обедом", - отметила Ирина Дудка.

Акция "Социальный патруль" стартовала в Минске 1 декабря. Были созданы межведомственные группы, в состав которых вошли представители районных управлений внутренних дел, территориальных центров социального обслуживания населения, медработники. Они проводят рейды по местам, где устраивают временный приют лица без определенного места жительства, чтобы оказать им социальную, медицинскую, гуманитарную помощь, а также провести мероприятия, направленные на их социализацию и интеграцию в трудовую деятельность.

Нуждающимся выдадут теплую одежду, обеспечивают горячим питание. При необходимости человека могут направить на лечение, оказать содействие в восстановлении документов, получении консультаций специалистов, решении других вопросов.

Нынешней зимой помощью воспользовались более 870 граждан. Практически каждый из них получил горячее питание, 458 - теплую одежду, 43 человека - специализированную медпомощь, 44 - юридическую консультацию, 128 - психологическую помощь. Девять бездомных вернули в семью, десяти оказано содействие в сборе и оформлении документов, необходимых для дальнейшего жизнеустройства, четверым - парикмахерские услуги. В акции приняли участие 50 волонтеров.-0-