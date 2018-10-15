Пункт проката с раздевалками и душевыми появится возле лыжероллерной трассы в Минске

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одноэтажное здание с раздевалками, душевыми и пунктом проката построят возле лыжероллерной трассы в минском микрорайоне Веснянка, сообщили корреспонденту БЕЛТА инструктор-методист лыжероллерной трассы Игорь Ефремов.
Общая площадь помещений составит около 300 кв.м, заказчиком по проекту выступает УКС Заводского района. Строительные работы начались в октябре, завершить их планируется до конца года.
Всего в мужской и женской раздевалках будет по 70 мест для переодевания, шкафчики для вещей, скамейки, сушилки для обуви, душ. Также в здании предполагается открыть небольшое кафе и установить кофемашину, организовать прокат лыж, роликов, лыжероллеров.
Трасса протяженностью 5 км проходит вокруг комплекса футбольных полей на территории футбольного клуба "Минск". Первая очередь комплекса сдана в эксплуатацию осенью 2002 года, вторая - через год. Средняя ширина дорожки - четыре метра, в зимний период она увеличивается до пяти метров.
Трасса оборудована точками для подключения машин по производству искусственного снега, освещена, востребована круглый год и пользуется популярностью среди минчан и гостей столицы как зона активного досуга. Здесь проводятся республиканские и городские соревнования, в том числе традиционная зимняя "Минская лыжня" и летний открытый Кубок города по лыжероллерному кроссу. -0-
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