2 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Пункт выдачи питьевой воды работает в центре Гродно, сообщил корреспонденту БЕЛТА региональный координатор по первой помощи и реагированию на ЧС Гродненской областной организации Белорусского общества Красного Креста Валерий Краевский.

Пункт организован у офиса Красного Креста на пешеходной части улицы Ожешко. Волонтеры раздают воду уже второй день.

"Решение об организации пункта принято из-за жаркой погоды. В первый день было роздано свыше 30 л воды", - отметил Валерий Краевский. Он подчеркнул, что волонтеры будут дежурить на улице на протяжении всех жарких дней.

Кроме того, в выходные волонтеры Красного Креста будут нести дежурство на Юбилейном озере. Это одно из самых популярных мест отдыха горожан. Ранее Красный Крест и областная организация ОСВОД приняли решение о совместных дежурствах. Волонтеры будут раздавать питьевую воду на пляже, а также заниматься профилактической работой. При необходимости они будут готовы оказать первую помощь.

Также планируется организация в зоне отдыха мастер-классов по оказанию первой помощи. Предыдущие совместные дежурства на озере, отметил Валерий Краевский, показали, что подобные мероприятия востребованы отдыхающими: люди с удовольствием участвуют в обучении.-0-