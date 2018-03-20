Путевками в оздоровительные лагеря планируется обеспечить летом 68 тыс. юных минчан

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Летом нынешнего года с использованием средств республиканского бюджета планируется оздоровить в лагерях различных типов 68 тыс. юных минчан, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.

Из общего количества в лагерях с круглосуточным пребыванием отдохнут почти 27,9 тыс. детей из столицы. Особое внимание будет уделено ребятам, нуждающихся в дополнительных мерах социальной поддержки. Запланировано оздоровить 1,8 тыс. сирот и находящихся под опекой, 1,1 тыс. детей-инвалидов.

Ожидается, что в летний период свои двери откроют всего 656 лагерей: 23 стационарных, 400 - с дневным пребыванием, 200 - с использованием палаток, 32 лагеря, организованных на арендованных базах санаторно-курортных, оздоровительных и других организаций республики. В том числе в текущем году на базах лагерей с дневным и круглосуточным пребыванием детей откроются около 80 лагерей труда и отдыха. С пользой в них отдохнут более 1,2 тыс. ребят в возрасте 14-18 лет.

На подготовку к оздоровительной кампании из городского бюджета выделено Br700 тыс., из республиканского - чуть более Br121,2 тыс. Во всех загородных базах ведутся работы по благоустройству территорий, косметические ремонты в корпусах, комплексные ремонты пищеблоков (включая закупку оборудования и инвентаря), проводится модернизация санузлов и душевых.

Работники и руководители оздоровительных лагерей сейчас проходят комплексную подготовку и обучение, для них организованы семинары и тренинги по повышению квалификации. Согласовываются планы воспитательной работы.-0-