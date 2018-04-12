Рабочая группа представит в Совмин предложения по улучшению ситуации в АПК Витебской области

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рабочая группа для выработки предложений по стабилизации финансово-экономического состояния и эффективному развитию кооперативно-интеграционных структур в агропромышленном комплексе Витебской области на 2018-2019 годы создана распоряжением премьер-министра Андрея Кобякова от 11 апреля 2018 года №97р, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.
Рабочей группе по итогам семинара-совещания о развитии села и повышении эффективности аграрной отрасли 3 апреля, совместно с Витебским облисполкомом поручено проанализировать итоги производственной и финансовой деятельности организаций, реорганизованных в соответствии с указом от 25 августа 2016 года № 320 "О развитии сельскохозяйственного производства Витебской области".
Кроме того, рабочей группе необходимо выработать предложения по стабилизации финансово-экономического состояния и эффективному развитию кооперативно-интеграционных структур в агропромышленном комплексе Витебской области на 2018-2019 годы, стабилизации финансово-экономического состояния убыточных сельскохозяйственных организаций и выходу их на прибыльную работу, а также комплексному развитию районов Витебской области на 2018-2020 годы.
Информацию и предложения рабочая группа должна представить в Совет Министров до 1 мая 2018 года.
Руководителем рабочей группы назначен заместитель министра экономики Александр Червяков.
Витебскому облисполкому поручено обеспечить создание областной рабочей группы для решения указанных вопросов и представление соответствующей информации рабочей группе.
Координация работы по выполнению распоряжения возложена на первого заместителя премьер-министра Василия Матюшевского и заместителя премьер-министра Михаила Русого в соответствии с распределением обязанностей.-0-
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