Работа агропромышленного комплекса Витебской области будет перестроена - Шерстнев

7 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Работа агропромышленного комплекса Витебской области будет перестроена. Об этом сообщил сегодня председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Николая Шерстнева, в настоящее время в регионе успешно функционируют четыре агрохолдинга, созданные в Витебске, Орше, Глубоком и Полоцке. Это крупные интеграционные структуры, объединившие перерабатывающие предприятия и хозяйства. В них вошли свинокомплексы, молочно-товарные комплексы, перерабатывающие предприятия. "Начинали с малого - около 10 тыс. га пашни. Сегодня эти структуры имеют уже более 70 тыс. га пашни каждая", - отметил губернатор.

Время показало эффективность такого подхода. Так, общий темп роста выручки от реализации по агрохолдингам за I квартал нынешнего года составил 139,5%, в том числе по Витебской интеграционной структуре - 159,4%, Глубокской - 128%, Оршанской - 107%, Полоцкой - 134%. Рентабельность у всех положительная. "Поэтому в ближайшие годы перестроим все сельское хозяйство таким образом. Дойдем до каждого сельхозпредприятия, но через поддержку интеграционных структур. Они будут присоединять к себе хозяйства по мере реальной возможности", - сказал председатель облисполкома. Он подчеркнул, что укрупнение позволяет эффективно задействовать все возможные ресурсы интеграционной структуры для получения сырья, увеличения объема переработки и повышения общей доходности. Таким путем идут сегодня во всем мире.

Николай Шерстнев также обратил внимание, что еще 10 лет назад на селе в Витебской области было около 150 тыс. работающих, сегодня - порядка 42 тыс., существенно уменьшилось количество сельхозпредприятий, а объемы производства остаются прежними. При этом предприятия перерабатывающей отрасли загружены только наполовину. Создание агрохолдингов позволило сбалансировать ситуацию и доказало свою результативность.-0-