26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работа в Минске есть для каждого, у кого есть желание трудиться. Об этом заявила сегодня на пресс-конференции председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Жанна Романович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня в Минске более 11 тыс. вакансий. На одного безработного у нас более 5 вакансий. Работа есть и для людей, которые имеют рабочую профессию, и для специалистов. Для каждого человека, кто испытывает трудности с поиском работы, мы предлагаем переобучение по пяти образовательным программам. Это переподготовка, подготовка, обучающие курсы, по профессии и по специальности. Только на 2018 год мы сформировали 33 профессии, по которым можно обучиться. И все они востребованные на рынке труда", - сказала Жанна Романович.

Более того, в столице активно ведется обучение под заказ нанимателя - оно гарантирует стопроцентное трудоустройство. "Есть мамы, которые в декретном отпуске смогли получить специальность. Если будет желание, работа будет для каждого", - подчеркнула Жанна Романович.

Она акцентировала внимание, как много в последнее время было принято нормативных документов, позволяющих человеку найти работу по душе. Если он этого так и не сделал, то либо у него теневые доходы, либо он просто привык жить за счет других. "Мы второй год говорим о том, что люди не мотивированы к труду. Не все - ведь более 13 тыс. человек мы трудоустроили в прошлом году через госслужбу занятости. Но есть те, кому предлагаешь уже 31-ю по счету вакансию с достаточно хорошей оплатой труда, но результат остается прежним", - отметила Жанна Романович.-0-