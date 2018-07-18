Работающая молодежь Гомеля соберется на турслете "На пути к Олимпу"

18 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Открытый городской туристический слет среди команд трудовых коллективов Гомеля "На пути к Олимпу-2018" пройдет с 20 по 22 июля в лесном массиве вблизи поселка Васильевка Гомельского района, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый секретарь городской организации БРСМ Николай Светогор.

На турслете соберется работающая молодежь - всего около 100 человек, которые представят предприятия, организации, учреждения областного центра. Они продемонстрируют свою физическую подготовку и творческие способности.

Каждый день турслета будет отмечен насыщенной соревновательной и досуговой программой. Так, команды сразятся в мини-футболе, волейболе, стрельбе из пневматической винтовки, перетягивании каната и др. Ловкость, сноровку и смекалку представители трудовых коллективов продемонстрируют при прохождении туристической полосы препятствий и на рыбалке. А удивить своим творчеством участники смогут во время "Визитки", фотокросса, конкурсов пар, плакатов, туристических блюд. По вечерам команды будут собираться у костра за душевными беседами и песнями.

По итогам турслета назовут победителей в трех номинациях: "Туризм", "Спорт", "Творчество". Лучшим вручат кубки, призы.

Ставший традиционным туристический слет "На пути к Олимпу" нацелен на установление дружеских контактов между трудовыми коллективами, воспитание навыков бережного отношения к окружающей среде, организацию полезного досуга работающих, пропаганду здорового и активного образа жизни и др. Организаторами мероприятия выступают Гомельский горисполком и городская организация БРСМ.-0-