Расписание пригородных автобусов Минска в направлении Атолино изменится с 30 августа

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Расписание пригородных автобусов Атолинского направления в Минске изменится с 30 августа, сообщили БЕЛТА в "Минсктрансе".

По новым графикам будут ходить маршруты №211, №213, №213У, №279, №279У, №339, №339А, №359, №429. Подробная информация размещена на сайте предприятия.

Также для улучшения качества обслуживания пассажиров с 30 августа на пригородном маршруте №429 учреждается остановочный пункт "Православная церковь".-0-