Расписание пригородных автобусов Минска в направлении Атолино изменится с 30 августа

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Расписание пригородных автобусов Атолинского направления в Минске изменится с 30 августа, сообщили БЕЛТА в "Минсктрансе".
По новым графикам будут ходить маршруты №211, №213, №213У, №279, №279У, №339, №339А, №359, №429. Подробная информация размещена на сайте предприятия.
Также для улучшения качества обслуживания пассажиров с 30 августа на пригородном маршруте №429 учреждается остановочный пункт "Православная церковь".-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3772 BYN
|2.37 BYN
|2.377 BYN
|USD
|2.056 BYN
|2.05 BYN
|2.054 BYN
|RUB
|2.9974 BYN
|3.005 BYN
|3.01 BYN