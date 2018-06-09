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Развитие Новополоцка идет в тесной спайке с "Нафтаном" - Семашко

Регионы 09.06.2018 | 14:40
Владимир Семашко с обладателями грамот Совета Министров
Владимир Семашко с обладателями грамот Совета Министров

9 июня, Новополоцк /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Развитие Новополоцка идет в тесной спайке с "Нафтаном". На это обратил внимание заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко сегодня на праздновании 60-летия города нефтяников, передает корреспондент БЕЛТА.

"Развитие Новополоцка идет в тесной спайке с "Нафтаном". Будет развиваться завод, будет процветать и город", - сказал Владимир Семашко.

Он отметил, что в настоящее время на "Нафтане" проводится серьезная модернизация с объемом инвестиций в $1,64 млрд, завершить которую планируется в ноябре 2019 года, выйти на проектную мощность - в 2020 году. Обновление предприятия позволит нарастить мощность годового объема переработки нефти с 9,5 млн т до 12 млн т, увеличить глубину переработки нефти до 90-92% с получением в остатке сухого нефтяного кокса и повысить выход светлых нефтепродуктов до 75-77%. "Модернизация "Нафтана" уже прошла экватор. Параллельно разрабатывается технико-экономическое обоснование модернизации "Полимира", по которому также готовится большой инвестпроект", - добавил заместитель премьер-министра.

Владимир Семашко напомнил о подписанном в октябре прошлого года соглашении о создании нефтехимического кластера между Новополоцким горисполкомом, ОАО "Нафтан" и Полоцким государственным университетом. "Тесное взаимодействие науки и нефтехимического комплекса плодотворно сработает и станет мощным стимулом для развития города и Витебской области", - убежден вице-премьер.

В Новополоцке сегодня проходят масштабные мероприятия в честь 60-летия города. Праздничную программу дня открыло утреннее шествие трудовых коллективов и общественных организаций, продолжившееся торжественной церемонией поздравления жителей города-юбиляра на площади Строителей. В Парке культуры и отдыха развернулся фестиваль национальных кухонь и ремесленная аллея. Для юных новополочан работает детский городок в сквере возле школы искусств №1. Любители спорта собрались на состязаниях по тяжелой атлетике памяти Сергея Лагуна и воднолыжном турнире памяти Николая Генова. На протяжении дня организованы выставки и презентации, праздничная торговля. Завершит насыщенный день яркая концертная программа и красочный салют. 10 июня ФПБ проведет в Новополоцке гражданско-патриотическую акцию "Мы - вместе!".-0-

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По словам Натальи Кочановой, за минувшее десятилетие город изменился. Как и вся наша страна, он похорошел, стал более обустроенным.

Фото Александра Хитрова

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Теги
Новополоцк, праздник, предприятие, Семашко
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