Региональный центр трансплантологии планируют создать на базе Брестской областной больницы

16 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Региональный центр трансплантологии планируется создать на базе Брестской областной больницы. Об этом сегодня сообщил журналистам заведующий отделением хирургии и трансплантации больницы Андрей Шестюк, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

"Региональный центр подразумевает проведение всех существующих методов трансплантации. Мы к этому постоянно движемся: расширяем методики, учимся. У нас амбициозные планы. Думаю, в ближайшие пять лет мы их осуществим", - отметил Андрей Шестюк. Так, в ближайшем будущем в Брестской областной больнице планируется увеличить количество операций по пересадке печени, сердца, есть возможности для проведения первой в области трансплантации легких.

Новые перспективы для региональной трансплантологии открываются благодаря новоселью отделения хирургии и трансплантации. Оно было создано семь лет назад, но все это время не имело собственных площадей. Теперь под нужды трансплантологии выделен пятый этаж больницы. Ранее там размещалось отделение гематологии, после его переезда была проведена реконструкция, коечный фонд увеличился до 15 мест. Это позволит максимально приблизить условия пребывания пациентов после трансплантаций к международным стандартам.

"Ремонтные работы длились всего четыре месяца. На реконструкцию отделения направлено Br236 тыс., примерно половина средств являются внебюджетными. Параллельно в общежитии мы оборудовали гостиничные номера для родственников иностранных пациентов, для удобства в номера и палаты провели Wi-fi. Максимально приближаем условия пребывания пациентов и их сопровождающих к европейским стандартам", - подчеркнул главный врач Брестской областной больницы Александр Карпицкий.

В областной больнице отделение хирургии и трансплантации существует с 2011 года. За это время его специалисты провели более 260 трансплантаций почки, две - печени, столько же - сердца. Кроме того, в Бресте успешно проводят операции по пересадке роговицы, тканей и органов, в частности, сосудов.-0-

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