Реконструкцией битвы на Днепре отметят 75-летие освобождения Лоева

12 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Реконструкцией форсирования Днепра, парадом катеров и другими мероприятиями отметят 13 октября 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков Лоева и День города, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Лоевском райисполкоме.

В программе - десятки различных мероприятий, которые стартуют в 12.00. Представители трудовых коллективов города большой колонной пройдут по центральной площади. После шествия выступит рота почетного караула органов пограничных войск Беларуси. Одними из самых массовых и зрелищных мероприятий станут реконструкция боя "Форсирование Днепра", парад катеров пограничной комендатуры "Лоев" войсковой части 1242, возложение венка на воду.

Во время торжественной части представители областных и районных властей наградят победителей конкурса, посвященного Году малой родины "Квітней, мой родны край!", а также лоевчан, внесших вклад в социально-экономическое развитие района "Табе павага, мой родны край!".

Городская набережная превратится в город мастеров "Чароўныя рукі майстроў", где пройдут персональные выставки лоевских ремесленников и творцов. Возле памятника В.И. Ленину с 13.00 до 16.00 разместится аллея профмастерства, на которой предприятия, организации и учебные учреждения района представят свои визитки. На площадке военной техники программу "Привал" готовит народный ансамбль "Живица" и солисты Городского центра культуры Лоева. Заглянувших сюда угостят солдатской кашей. А в Городском центре культуры организуют бесплатный показ художественного фильма "Пять невест", который начнется в 15.00.

Праздничное настроение создадут и концертные программы республиканской народно-патриотической акции "Мы - вместе" (Минск), Гомельской областной филармонии, ансамбля пограничной службы Беларуси, заслуженного любительского коллектива Беларуси ансамбля "Сваякі" и др.

В городском парке пройдет выставка-презентация творческих подворий "Славлю тебя, малая родина!". Свои возможности покажет артмастерская "Аквагрим", а желающие смогут поучаствовать в патриотической квест-игре "Я лоевчанин", играх советского детства, конкурсе рисунков на асфальте, мастер-классе по изготовлению украшений из кожи и др. Шоу гигантских трансформеров для юных лоевчан привезет команда аниматоров из Минска. Театрализованные игровые и концертные программы для детей готовят учреждения образования района. Самые активные и спортивные горожане и гости Лоева смогут проверить свои силы в соревнованиях по дартсу, шашкам, шахматам, гиревому спорту, стрельбе из пневматической винтовки.

Ярким аккордом мероприятия станет фейерверк, который озарит небо над центральной площадью города в 21.00. Продлит программу до полуночи танцевальный вечер при участии лауреата первой степени международного конкурса диджеев "Славянское братство" DJ Аля.

75 лет назад к исходу дня 16 октября Лоев был освобожден от немецко-фашистских захватчиков, а 22 ноября и вся территория Лоевского района. За освобождение Лоевского района 365 воинов были удостоены звания Героя Советского Союза.-0-