31 января, Бобруйск /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Реконструкция канализационного коллектора №3 в Бобруйске завершится в августе нынешнего года. Об этом сообщил журналистам заместитель премьер-министра Анатолий Калинин, который сегодня ознакомился со строительными работами на данном объекте, передает корреспондент БЕЛТА.

"Достаточно агрессивная среда сточных вод потребовала реконструкции коллектора раньше срока в связи с его высокой степенью изношенности. Для этих целей был привлечен на очень выгодных условиях кредит Всемирного банка, что позволяет в кратчайшие сроки (менее чем за год) завершить на данном объекте все работы и ввести его эксплуатацию", - сказал Анатолий Калинин.

Директор бобруйского "Водоканала" Сергей Скурат уточнил, что протяженность коллектора составляет около 2,7 км. На него приходится около 50% всех бытовых и промышленных стоков города. Реконструкция будет вестись поэтапно и комплексно. Она включает также ремонт и приведение в порядок всех сопутствующих сооружений. На эти цели планируется израсходовать из собственных и заемных средств около Вr10 млн.

"Ввод в строй обновленного коллектора позволит обеспечить его безаварийное, безопасное функционирование, а также улучшит экологическую ситуацию в городе", - подчеркнул Сергей Скурат.-0-