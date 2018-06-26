Рекорд по поеданию блюд планируется установить на международном фестивале под Минском

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рекорд по поеданию блюд планируется установить на II Международном фестивале здоровья, культуры и семьи "Shimko собирает друзей", который пройдет с 26 по 29 июля на берегу реки Ислочь в 35 км от Минска. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель ОО "Будь здоров", рекордсмен Книги рекордов Гиннеса Кирилл Шимко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Одним из самых интересных и зрелищных событий станет массовое соревнование по поеданию блюд. На нем будет присутствовать представитель регистрации книги рекордов. Участникам - по 10 человек в команде - предстоит на каждого съесть по 1 кг еды. Победит тот "стол", который сделает это первым. Полагаем, что одновременно состязаться будут от 300 до 500 человек. Внести свой вклад в рекорд может каждый", - сказал Кирилл Шимко.

Также фестиваль познакомит гостей с культурой и традициями разных народов. Ожидается, что на своеобразной "карте мира" будут представлены 12-15 стран. Этот вопрос обсуждается с Центром национальных культур и посольствами.

Кроме того, в программе мероприятия значатся разнообразные конкурсы, ночные дискотеки, мастер-классы. Для гостей развернется большой фудкорт, выставка ретроавтомобилей, цирк "Шапито". Будут работать аттракционы, полевая баня, фотозоны.

На интерактивных площадках занятия по душе найдут посетители разных возрастов. Организаторы предложат катания на воздушных шарах, множество спортивных активностей. Так, можно помериться силами в метании на дальность самовара и парении в полевых банях, пробежать полосу препятствий, понаблюдать за шуточными боями на импровизированном ринге, состязаниями популярных кавер-бэндов, детским мотокроссом. Среди гостей разыграют более 100 призов от спонсоров и партнеров.

К месту назначения участников, болельщиков и зрителей от станции метро "Каменная Горка" доставят маршрутки и автобусы. Те, кто приедет издалека, может разместиться в палаточном городке.

Организаторами фестиваля выступают ОО "Будь здоров", управление спорта и туризма Минского областного исполнительного комитета и Министерство спорта и туризма.-0-