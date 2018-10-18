Репетиторы составляют почти 30% самозанятых налогоплательщиков Минска

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске среди физических лиц, которые платят единый налог, более 30% являются репетиторами. Об этом сообщил сегодня на заседании в Мингорисполкоме начальник инспекции МНС по Минску Андрей Соболевский, передает корреспондент БЕЛТА.

По Минску выросло количество налогоплательщиков, которые ведут деятельность без регистрации. "На 1 октября этого года 4717 физических лиц осуществляют деятельность по заявительному принципу. Это на 1674 человека больше, чем на ту же дату прошлого года. От этой категории плательщиков поступило в бюджет Br767 тыс. Темп роста в сопоставимых ценах составил 1,8 раза, - сказал Андрей Соболевский. - Наиболее распространены репетиторство (более 1,5 тыс. человек, или 31,8% от общего числа таких плательщиков), реализация произведений живописи, графики, скульптуры, продукции цветоводства, семян рассады (около 820 человек)".

Также популярны такие занятия, как парикмахерские и косметический услуги; разведение и продажа котят и щенков; уход за взрослыми и детьми, приготовление пищи в домашних хозяйствах граждан; фотосъемка и обработка, печать снимков.

Больше всего плательщиков единого налога во Фрунзенском (более 1 тыс. человек), Московском (около 630 человек), Первомайском (более 540 человек) районах.

Также выросло в столице количество ремесленников. За этот год уплатили ремесленный сбор почти 7,4 тыс. человек (на 657 плательщиков больше, чем в 2017 году). Общая сумма поступлений в городской бюджет от них составила Br177 тыс.-0-