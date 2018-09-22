РЕПОРТАЖ: "Дажынкi-2018" в Могилевском районе: лидеры жатвы, куклы-обереги и метание валенок

Один из лидеров жатвы области Могилевский район сегодня отметил традиционный праздник тружеников села "Дажынкi-2018". Торжества впервые прошли в агрогородке Заводская Слобода и собрали более тысячи участников: делегации сельхозпредприятий, представители трудовых коллективов, фермеры, бизнесмены, гости из соседних районов. Корреспонденты БЕЛТА также побывали на мероприятии и узнали об особенностях здешних "Дажынак".

Отмечать праздник хлеборобов с размахом для Беларуси традиционно. Вот и в Могилевском районе стараются не подвести и провести торжества на должном уровне. Праздничное настроение создают уже по дороге - мелькают символы "Дажынак", красочные растяжки и композиции. Все настраивает на то, что на празднике никому скучать не придется.

Прибыв на место пораньше, мы получили возможность спокойно прогуляться и оглядеться вокруг. Сразу видно, что здесь серьезно готовились к мероприятию: везде чистота и порядок.

Свою лепту в общее дело по благоустройству внесла и местная школа-сад, которую за это отметили благодарностью Могилевского райисполкома. В сельском центре образования и культуры в этот день радушно приветствовали всех гостей, организовали совместно с Центром творчества детей и молодежи Могилевского района выставки и мастер-классы.

Педагог дополнительного образования Людмила Поддубская учит всех желающих делать обереги - куклы-зерновушки (крупенички). "Это славянская традиция широко распространена в Беларуси, - рассказала Людмила Ивановна. - Их было принято мастерить на праздник первого урожая. Зерновушка была главной куклой в семье. Первые горсти при посеве зерна брали из мешочка, сшитого в образе этой куколки. Зерно в ней символизировало сбереженные силы кормилицы-земли. После уборочной страды куколку вновь наполняли отборным зерном уже нового урожая. Ее красочно наряжали и бережно хранили на видном месте. Эти куклы служили оберегом на сытость и достаток в семье".

Праздничная программа районных "Дажынак" открылась по традиции торжественным шествием и чествованием передовиков. Во главе колонны шли, конечно, главные герои жатвы - хлеборобы. Среди них и абсолютный лидер нынешнего сезона старший комбайнер ЗАО "Агрокомбинат "Заря" Алексей Макосов, который намолотил свыше 4 тыс. т зерна, добившись лучшего результата не только в районе, но и всей республике.

"Для меня это была уже 15-я уборочная страда, - делится Алексей Макосов. - Причем одна из самых сложных. Чтобы добиться такого высокого результата, приходилось работать иногда даже по ночам. Все мои коллеги отнеслись очень ответственно к работе, убрав зерновые в оптимальные сроки и с минимальными потерями. Результат говорит сам за себя - наше хозяйство по-прежнему лидер жатвы".

"Несмотря на сложные погодные условия, мы добились высокого результата, вырастив хороший урожай и намолотив более 20 тыс. т зерновых - это почти каждая четвертая тонна всего Могилевского района. А средняя урожайность в хозяйстве составила 65 ц/га", - не без гордости рассказывает председатель наблюдательного совета агрокомбината "Заря", полный кавалер ордена Отечества Леонид Моисеев.

Торжественная часть чествования передовиков на главной сцене праздника началась с рапорта о проделанной работе, который сдает один из лучших хлеборобов района Сергей Романенко (ЗАО "Агрокомбинат "Заря"). Он отметил, что район в текущем году намолотил 87 тыс. т зерновых при средней урожайности 32 ц/га. Механизатор выразил уверенность в том, что урожай будущего года будет богаче, а хлеборобы района для этого приложат все возможные усилия. Затем он передал символ нынешнего урожая - дожиночный сноп председателю райисполкома Анатолию Дутько.

Руководитель района выразил слова благодарности и признательности всем участникам уборочной кампании, отметив, что сельскохозяйственная отрасль является одной из основных в развитии экономики района. По итогам работы за январь-август текущего года район получил Вr221 млн выручки от реализации сельхозпродукции, а чистая прибыль составила Вr8 млн. На долю района приходится 27% валовой продукции сельского хозяйства и 12% валового зерна в области. По данному показателю район является одним из лидеров в регионе.

К поздравлению тружеников села присоединился и помощник Президента - инспектор по Могилевской области Геннадий Лавренков. Он отметил важность достижений аграриев, но при этом напомнил, что хлеборобы района впервые за последние десять лет не смогли перешагнуть 100-тысячный рубеж по намолоту зерновых культур. "Это повод для того, чтобы задуматься, детально разобраться в сложившейся ситуации и принять все усилия, чтобы в следующем году получить достойный урожай зерновых. А задел для этого нужно делать уже сейчас", - подчеркнул Геннадий Лавренков.

Торжества продолжились награждением победителей районного соревнования по уборке урожая зерновых и лучших тружеников села. В финале подарком для участников мероприятия и гостей стал праздничный концерт, подготовленный творческими коллективами района.

Затем праздничная программа развернулась на тематических площадках агрогородка. Здесь можно было подкрепиться блюдами традиционной белорусской кухни, продегустировать изделия местных производителей, посетить выставки, поучаствовать в мастер-классах ремесленников, приобрести сувениры.

Особой популярностью гостей пользовалась детская и спортивная площадки, которые развернулись на местном стадионе. Здесь предлагали посетить различные аттракционы, поучаствовать в состязаниях по метанию валенок, жиме гири, народном боулинге.

Песни, танцы, национальная кухня, современная и народная культура - на "Дажынках" в Заводской Слободе хватало всего, чтобы никто не уехал отсюда в плохом настроении, а значит - праздник удался.-0-

Сергей КУЛЯГИН,

ФОТО Олега ФОЙНИЦКОГО и Владимира КУЛЯГИНА,

БЕЛТА.-0-