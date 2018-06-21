РЕПОРТАЖ: Игра в разведчиков: в витебской 103-й бригаде учащихся обучают азам армейской службы

Заходить на территорию военной части и слышать детский смех, мягко говоря, не обычное явление. Но быстро привыкаешь, так как для летнего периода в 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригаде в Витебске - это стандартная ситуация. Здесь уже более десяти лет подряд для школьников областного центра и Витебского района организовывают военно-спортивный лагерь дневного пребывания. Корреспонденты БЕЛТА отправились в прославленное соединение, чтобы узнать, как ребятам дается строевая подготовка и что первоклассникам запомнилось больше всего.

Желание погрузиться в будни службы бойцов сил специальных операций изъявили десятки учащихся школ, гимназий и кадетского училища. Каждый день сюда приходят школьники разных возрастов: от первоклашек до учащихся 6-7-х классов.

"Помимо того, что к нам приходят отдельно школы и гимназии, плюс еще учреждения образования Первомайского района Витебска объединены в лагерь "Патриот". Всего около 200 ребят состоят в лагере, средний их возраст - десять лет", - говорит заместитель начальника отделения идеологической работы 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады Денис Кривенцов.

Гвардии подполковник добавляет, что школьники не находятся в бригаде целый день. У них составлена своя программа в учреждениях образования. Но несколько часов на небольшое погружение в армейский быт у них есть. Учащиеся посещают занятия по боевой подготовке, в бригаде делают упор на воздушно-десантную подготовку. Чтобы детям было интересно, существуют одно обязательное условие.

"Мы всегда настаиваем, чтобы школьники не просто слушали и смотрели, но и знакомились с оружием, держали части парашюта, а затем висели на стапелях, пробуя имитировать нахождение в воздухе с парашютом", - подчеркивает офицер.

В воздушно-десантной бригаде ребята вместе с военнослужащими учатся укладывать парашют. После в обязательном порядке занимаются на воздушно-десантном комплексе: им надевают макет парашюта, школьники проходят некоторые элементы, которые по силе, пробуют правильно подогнать подвесную систему.

Также проводятся вместе с солдатами соревнования по перетягиванию каната, подтягиванию, отжиманию и бегу. Кроме того, представители спортивной команды по рукопашному бою бригады показывают азы самообороны. Все нормативы адаптируются для детей.

"Безусловно, цели нет, чтобы они показали высокие результаты, хотя некоторые парни очень даже крепки, главное - привлечь их к здоровому образу жизни. Ребята знакомятся со стрелковым вооружением, учатся разбирать-собирать его, снаряжать магазины. Пускай он вечером во дворе по-доброму похвастается своим друзьям, как прошел день", - рассуждает Денис Кривенцов.

Каждый день школьники занимаются строевой подготовкой, ведь в конце смены пройдет конкурс, кто слаженнее и четче отчеканит шаг. Лучшие получат грамоту от командира бригады и сладкие подарки. Подростки - люди творческие, поэтому для них придуман конкурс стенгазет на тему, как я провел лето в армии. Важным пунктом в программе лагеря стали военно-патриотические фильмы отечественного и советского производства про десантников. Кто знает, может знаменитый фильм "В зоне особого внимания" так западет в душу, что парень или девушка свяжет свою будущую профессию с армией.

На территории части расположен храм. Его настоятель отец Александр раз в неделю проводит с учащимися беседу.

В бригаде рассказывают, что стараются каждое лето охватить как можно большее количество школьников. Но чтобы и у детей это время прошло не впустую и школьники что-то для себя вынесли. Некоторые приходят в третий-четвертый раз и пробуют, например, побить свои прошлогодние рекорды в сборке-разборке автомата.

"Мы стремимся заинтересовать все возраста, с учетом пожелания детей разнообразить их пребывание. В этом году, например, нововведением стала разведывательная подготовка. Детей учим, как правильно замаскироваться, в чем заключается работа снайпера. Выдаем им соответствующий костюм, винтовку, маскировочную сеть, форму разведчиков и проводим игру. Ребята выдвигаются на позицию, маскируются и наблюдают за происходящим около 20 минут, записывают, сколько прошло человек и техники, отмечают различные детали. Такая игра приходится им по вкусу, и в конце подводим итоги, насколько они были внимательны, не упустили ли что-то", - добавляет собеседник.

Во время нашего приезда в часть юноши постарше занимались на воздушно-десантном комплексе, посещали музей и знакомились со стрелковым вооружением. А на плацу под управлением военнослужащих осваивали азы строевой подготовки первоклашки витебской гимназии №5.

Матвей Губаренков

Среди них семилетний Матвей Губаренков, который с интересом рассказывает, как он держал в руках пистолет. Понравилось мальчишке и в музее бригады, особенно в памяти останется установленный там мотоцикл. Матвей говорит, что у солдат-десантников очень красивая форма, он бы такую носил бы.

Евгения Жилинская

Также впервые сюда пришла и учащаяся первого класса этой же гимназии Евгения Жилинская. "Понравилось застилать кровать. Оружие подержать не смогла, потому что тяжелое. Еще надевала противогаз, он чуть-чуть пахнет резиной", - делится впечатлениями Женя.

После рассказа она быстро становится на свое место в строю и усердно старается не запутаться в командах солдата: когда повернуться налево, а когда сделать разворот кругом.

Первоклашки, конечно, сбиваются, иногда переключают внимание на падающие кепки из-за сильного ветра. Солдаты с улыбкой вздыхают и пробуют вновь - это не совершеннолетними командовать. Здесь и терпение, и умение заинтересовать и найти общий язык необходимо. Но по военнослужащим видно, что подобные визиты школьников не в тягость, ведь настроение своей непосредственностью малыши поднимают изрядно.

Военно-спортивный лагерь будет работать все лето в три смены. Первая уже стартовала. На каждую разработаны планы, где по часам расписано, чем предстоит заниматься маленьким "десантникам". В бригаде резюмируют, что лагерь давно стал доброй традицией, от которой не собираются отказываться.

Андрей Щербицкий,

ФОТО Александра Хитрова,

БЕЛТА.-0-