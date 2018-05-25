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РЕПОРТАЖ: Как живет и развивается лучшая школа Минска

Регионы 25.05.2018 | 17:51

В Минске на днях подвели итоги городского конкурса "Лучшее учреждение образования 2018 года". Из 25 претендентов выбрали самых достойных. В одной из номинаций победу одержала средняя школа №4 Ленинского района - одно из старейших учебных заведений города. "Разумному, доброму, вечному" здесь учили еще более ста лет назад. Корреспонденты БЕЛТА накануне последнего звонка и выпускных вечеров встретились с руководителем, учениками и педагогами лучшей столичной школы, чтобы узнать, как они готовятся к предстоящему празднику и в чем секрет успеха.

В утренний час на школьном крыльце многолюдно. Кто-то спешит на занятия, кто-то обсуждает предстоящие выпускные и вступительные экзамены, расставание с любимой alma mater. Для выпускников это волнительный момент. "Будем танцевать вальс, репетируем. Надеемся, получится красиво, - раскрывают секреты будущего торжества ребята из 11 "А". - Каждая линейка хороша, но эта, конечно, особенная. Она для нас последняя. А потом выпускной, по доброй традиции встретим рассвет… После начнется подготовка к централизованному тестированию, поступление в университет, экзамены".

Мои собеседники Владимир Ковзель, Степан Толкачев и Илларион Солодков уже определились с вузом и профессией, выбрали БНТУ. "Нравятся технические специальности, - поясняют выпускники. - От школы впечатления останутся прекрасные. Хороший класс, учителя. Нам по 17 лет, из которых одиннадцать - две трети жизни - фактически провели в школе. Немного грустно уходить".

Для прекрасной половины не менее актуальная тема для разговора - выпускной наряд. Девушки готовятся к знаковому событию не один месяц, ведь на школьном балу каждой хочется выглядеть великолепно. "Платье, даже два, купила давно. Очень хочется наконец надеть, - рассказывает одиннадцатиклассница Настя Погорецкая. - Хочу поступать в БГУИР на маркетолога-программиста. В этой школе учусь с первого класса, и сейчас немного пугает, как будет дальше. Школа дала мне многое - знания, любовь к определенным предметам, сформировался круг общения. Приятно, что наше учебное заведение признано лучшим в городе".

Пожелав выпускникам успехов, направляемся на встречу с директором школы. Тамара Бурдыко возглавляет коллектив с 1997 года и в первую очередь посвящает в историю одного из старейших учебных заведений столицы. Еще в 1906 году в центре города открылась легендарная мужская гимназия Константина Фальковича и Сергея Зубакина, где постигали азы знаний дети минских магнатов и купцов. В 1918 году она была реорганизована в 4-ю школу второй ступени, а через три года получила статус семилетней. Первое здание учебного заведения стоит и поныне - здесь расположен истфак БГУ, а школа переехала на территорию по соседству. Проект для нее в 1936 году разработал известный архитектор Герасим Якушко. Во время войны школа серьезно пострадала, поэтому прошла реконструкцию. Рядом с главным корпусом возвели 6-этажную пристройку.

"Место намоленное, - в шутку говорит Тамара Бурдыко. - И сейчас мы развиваемся. Несмотря на то что микрорайон представляет старую застройку, новые дома не строятся, школа растет. Четыре года назад у нас было около 700 детей, теперь почти 880. При этом треть учеников живут в других районах или за городом. Мы заинтересованы в том, чтобы к нам приезжали, чтобы учебное заведение со 100-летней историей не закрылось. Конкурс "Лучшее учреждение образования 2018 года" стал еще одной возможностью рассказать о себе. Наша победа - результат усилий многих людей: администрации, учителей, учащихся, родителей. Например, сценарий для визитки писали ребята вместе с родителями".

Тамара Бурдыко признается, что шли за победой, ведь если ставишь цель, нужно ее добиваться. Успеху предшествовала большая подготовительная работа. Школа сделала ставку на развитие информационного пространства и творческих способностей учащихся посредством школьного телевидения. С 2013 года ежегодно интернет-сайт учреждения удостаивается различных наград на республиканских и городских конкурсах. Здесь представлены методические разработки, размещаются фото- и видеоматериалы, электронный дневник, расписания занятий, школьные новости.

Особая гордость школы - свой телецентр. Долгие годы им руководит Евгений Милковский, человек, который по-настоящему любит дело, которым занимается. "Раньше таких студий насчитывалось около 80 по стране, потом они практически исчезли. А нам удалось сохранить, - рассказывает Тамара Бурдыко. - Бывший мэр города Михаил Павлов приезжал в нашу школу и был впечатлен тем, что увидел. Тогда из бюджета выделили деньги на реконструкцию телецентра. Мы и сами постоянно вкладываем средства в укрепление материально-технической базы, замену оборудования".

В телецентре свой маленький мир. Под руководством опытного наставника ребята учатся правильно зачитывать текст в дикторской, монтировать видеоряд. Каждое знаковое событие в жизни учреждения образования обязательно попадает в объектив камеры, летопись ведется с далекого 1980 года. К праздникам, будь то 8 марта, День учителя или окончание четверти, здесь готовят тематические передачи, которые могут увидеть родители, дети и педагоги. Оборудование позволяет транслировать их, а также учебные программы в любой кабинет по трем каналам.

Для связи с телецентром имеется переговорное устройство, создан каталог учебных фильмов по различным предметам и для внеклассной работы. Есть свой видеоканал на УouTube. В копилке телецентра - 20 собственных фильмов о жизни и творчестве знаменитых белорусов. В их создании наряду со школьниками принимали участие и студенты БГУ, проходившие педагогическую практику. Многие выпускники школы впоследствии связали свою жизнь с телевидением.

"Работы, снятые на кинопленку, оцифрованы. Просматривая такие архивные материалы, можно перенестись в прежние годы и узнать, чем тогда жила школа. Передачи создаются с участием учителей и учащихся, которые выступают в роли актеров, авторов сценария, телеведущих, дикторов. Востребовано и школьное радио. Ребятам все это очень интересно", - рассказал Евгений Милковский.

Главное достояние учреждения, конечно, талантливые педагоги. Свыше 80% из них имеют высшую и первую категории, профи в своих направлениях. Например, учитель истории Татьяна Сивчик сама закончила эту школу в 1970 году, затем здесь отучились ее дети, теперь пришли внуки. "Моя личная судьба оказалась тесно связана с этой школой, многие ученики стали коллегами. Когда учишь три поколения, ученикам иной раз становишься ближе, чем родственники", - рассказала она.

Работает в школе одна из лучших в районе и городе преподавателей начальных классов, внучка белорусского писателя Янки Брыля Данута Мадярская, тоже бывшая ученица. "На мой выбор профессии во многом повлияла первая учительница. Благодаря ей я, наверное, и связала судьбу с начальной школой. Да и выросла в творческой семье, мой папа, тети, бабушки преподавали. В своей работе руководствуюсь принципом, что нужно относиться к любому ребенку, как к собственному. И строго, и ласково, по-доброму. Работаю в образовании уже 26 лет, правда, был небольшой перерыв, когда захотелось сменить род деятельности. Но не смогла без школы, вернулась. Это, наверное, призвание".

В родные стены уже учителями пришли 15 бывших учеников. В их числе и Дарья Тарасюк. В нынешнем году девушка представляла свой опыт и методики на городском конкурсе "Столичный учитель – столичному образованию" в номинации "Мы молодые", вошла в число полуфиналистов. "В 11 классе у меня была четкая цель - поступить на исторический факультет, теперь преподаю этот предмет и обществоведение в старших классах. Вот так на этом перекрестке прошла большая часть жизни, - смеется Дарья. - Два года отработала по распределению, идет третий год учительской практики. Здесь особая, домашняя атмосфера. Хороший коллектив, умные дети. Здесь хочется профессионально расти и развиваться. На конкурсе я представляла свою педагогическую находку по использованию различных видов памяти (тактильной, вкусовой, зрительной и др.). Такая методика подходит любому возрасту".

"Когда к нам возвращаются те, кого мы учили, приятно вдвойне, - не скрывает эмоций директор школы. - Значит, сумели привить любовь к профессии".

Особое внимание в школе уделяется эстетическому воспитанию. Это одна из столичных школ, где дети занимаются на факультативных занятиях музыкальной направленности. Их посещают почти 470 детей - свыше половины учащихся. "Мальчики и девочки с охотой обучаются игре на 16 музыкальных инструментах, - рассказала заместитель директора по учебной работе Людмила Виноградова. - Чаще всего выбирают фортепиано, гитару, на пике популярности в последнее время флейта. С первого по девятый класс учащиеся обучаются игре на музыкальных инструментах, изучают сольфеджио. Для желающих есть занятия по вокалу. Часто практикуем, чтобы учителя и ученики играли вместе в оркестре. Благодаря музыке дети не боятся выступать на сцене. Занятия проходят после уроков, что удобно для родителей".

В нынешнем году ученики завоевали 16 наград на международных и республиканских творческих конкурсах, показывают хорошие успехи на олимпиадах. Это яркий пример того, что столичные школы порой могут дать фору гимназиям. Среди выпускников учебного заведения немало известных личностей. В их числе член-корреспондент НАН Беларуси, бывший председатель Совета Республики Национального собрания Анатолий Рубинов, актер театра и кино Олег Янковский, заслуженная артистка Беларуси Лариса Горцева, российский актер Александр Яцко и другие. Ежегодно свыше 80% выпускников школы поступают в высшие учебные заведения. Только за последние 10 лет 55 человек окончили школу с золотой и серебряной медалями. В учреждении образования ребята в 10-11 классах могут выбрать профильное обучение. В этом году на повышенном уровне изучали английский, математику и русский, в прошлом помимо этих предметов еще и физику. С сентября также добавятся часы для изучения химии, биологии. Из 26 нынешних выпускников профильного класса 15 принимали участие в научно-исследовательских конкурсах, олимпиадах.

"Для нас главное - создать условия для самореализации каждого ребенка, чтобы дети могли выбрать то, что им по душе, всегда шли на занятия с хорошим настроением, чтобы когда "уйдут со школьного двора", с любовью вспоминали проведенные здесь годы", - сказала Тамара Бурдыко.

Надежда МАТВЕЕВА,

Фото Оксаны МАНЧУК,

БЕЛТА.-0-

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Минск, образование, репортаж, школы
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